Educación, presencialidad y lecciones de la virtualidad

En Hora20 un programa especial para hablar de educación, retorno a las aulas y tecnología. Se debatió sobre el regreso a la presencialidad; el avance y el retroceso de algunas instituciones en este proceso, así como de las dificultades que enfrenta la ruralidad ante los desafíos en conectividad y alta inasistencia escolar. También una mirada a las lecciones que dejó la virtualidad, el papel de la tecnología en adelante y la adaptación de la educación a las nuevas necesidades después de la pandemia.

Cerca de 577 días completan 2.8 millones de estudiantes en el país sin pisar un aula de clase. Con la pandemia, el encierro, la llegada de la virtualidad y ahora de la presencialidad a través de algunos planes de alternancia, año y medio después un 30 por ciento de los estudiantes del país todavía continúan en la virtualidad o en el peor de los casos sin recibir clases, como el caso de inasistencia escolar en la ruralidad que pasó del 4 por ciento en el 2019 al 30,1 en el 2020. Tanto el Ministerio de Educación como el Observatorio de Empresarios por la Educación han relatado el rezago que hay en departamentos como Magdalena para el retorno a la presencialidad, esto a pocas semanas de terminar el calendario escolar. Todo un desafío, pues con el regreso a las aulas se espera retomar tanto el aprendizaje como el desarrollo que se perdió en los meses donde la educación pasó de las aulas a las pantallas.

No obstante, el mundo digital, la tecnología y las nuevas herramientas que se utilizaron en los momentos más complejos de la pandemia para continuar con la educación, seguirían siendo parte esencial de los procesos de aprendizaje en la pos-pandemia. Incluso, en países como España se estudia los efectos que tiene echar mano de herramientas como la realidad virtual, en la que se mejoraría los procesos de aprendizaje hasta cuatro veces en comparación con los métodos tradicionales, de otro lado en Europa se han incrementado las inversiones en todo lo relacionado con tecnología educativa. Sin embargo, ampliar el espacio de del mundo digital en la educación implica grandes retos sobre todo para la ruralidad, la última encuesta Pulso País del DANE, revelaba cómo el 16 por ciento de los estudiantes no recibió clases al no tener dispositivos; el 23 por no tener acceso a internet y el 18 porque simplemente no hubo un traslado de la presencialidad a la virtualidad.

Lo que dicen los expertos

Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes, y columnista, señaló que lo ocurrido con la educación en pandemia es una tragedia, "la inasistencia es una catástrofe". Aseguró que uno de los puntos de mayor preocupación es la ruralidad ante las brechas que se han abierto con lo urbano y al tener un 90% de estas poblaciones sin conectividad para la virtualidad. Explicó que ahora se debe eliminar el mito de un modelo híbrido en el que unos están en clase presencial y otros en en las pantallas, pues cree que impulsar conceptos como la "clase inversa", la cual consiste en que lo estudiantes vean un video corto explicando la clase en el momento que él lo desee, para que después sea puesto en práctica en la universidad de una forma presencial, "de esa manera uno baja presencialidad, pero aumenta calidad en contenido e interacción con el profesor".

Para Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana y experta en economía de la educación, la no continuidad en la presencialidad complejiza los aprendizajes efectivos, esto porque pone de presente que bajo este modelo hay días donde son muchos o días donde asisten muy pocos a las aulas de clase. Aseguró que ya es momento de poner fin a la improvisación y a la alternancia en la educación básica y primaria, "basta de alternancia, eso no está siendo efectivo; los docentes no dominan tecnologías, los niños y los padres tampoco".

Julia Rubiano, consultora en temas educativos y asesora en temas de educación a nivel nacional, destacó que ha faltado decisión y acción para enfrentar los problemas de la educación, "en junio del 2020 salieron lineamientos para prepararnos al retorno, y a mes y medio de cerrar otro año, hace falta mucho para regresar". Frente a ese punto, recordó casos como el del Magdalena donde la presencialidad no avanza, y afirma que hay una relación con decisiones políticas, un sindicato que se opone y autoridades que no toman decisiones para solucionar problemas de emergencia como los de infraestructura.

Por último, comentó que en lo urbano se habla de software y dispositivos, "pero toca imaginarse la ruralidad donde hay menos conectividad, y allí se debe complementar con otros desarrollos como radio o videos en YouTube".

Camilo Bonilla, director de Posgrados de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, director de los programas en licenciatura, profesor universitario y magister en educación, señaló que antes de pandemia existía un discurso del rol de los niños como nativos digitales, pero comenta que, durante el proceso de virtualidad, se encontró que los niños eran hábiles en redes sociales, pero poco conocimiento tenían en cómo manejar su formación a través de la tecnología. De otro lado, dijo que se debe priorizar algunos temas, escoger asuntos en desarrollo de competencias para que se den actualizaciones curriculares en el sentido de recomponer los vacíos que dejó la pandemia en la educación. Por lo tanto, invitó a padres de familia y rectores para que estudien e identifiquen dónde quedaron estos vacíos durante año y medio de educación remota.