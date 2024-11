Versículos cortos y bonitos de la Biblia para dedicarle a una persona muy especial

Uno de los libros más importantes a través de la historia es la Biblia, una colección de los libros sagrados que fueron escritos por profetas seguidores de Cristo y que ha sido adaptada en diferentes versiones por algunos historiadores, en donde siempre se establece una conexión entre Dios y su pueblo. De acuerdo con el portal de religión Venir a Cristo este libro enseña cada paso que dio Jesús para llegar a brindar la salvación, dejando grandes enseñanzas y mensajes de amor.

En la vida siempre habrá personas que tengan un lugar importante, desde amigos de toda la vida hasta familiares; estas personas han estado en diferentes momentos brindando un apoyo incondicional, entre esos el camino hacia el Señor. La Biblia cuando con una gran cantidad de versículos que pueden ser dedicados a aquellas personas que han estado en cada momento y reflejan el gran sentimiento de cariño, amor y agradecimiento que se tiene hacia ellos.

Le decimos cuáles son los mejores versículos que puede darle a un ser especial.

Versículos de amor

El portal Venir a Cristo cuenta con diferentes versículos que reflejan un sentimiento de amor que pueden ser dedicados para personas a las que ama:

1 Corintios 13:4, 7-8

“La caridad es sufrida, es benigna; la caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, no se envanece; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser; mas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y el conocimiento se acabará”

1 Pedro 1:22

“Habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad, por medio del Espíritu, hasta llegar a un amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro”

1 Juan 4:18

“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo, y el que teme, no se ha perfeccionado en el amor”

Versículos para bendecir a una persona

Asimismo, Biblia Online, un portal de versículos, salmos y oraciones de la Biblia tiene los mejores versículos para bendecir a una persona cercana:

Números 6:24-26

“El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el Señor te muestre su favor y te conceda la paz”

Efesios 1:15-17

“Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor”

Filipenses 1:9-10

“Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada ve más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo”

Versículos para dedicar a un amigo

Igualmente, Biblia Online también tiene versículos para los amigos más cercanos y más importantes:

Eclesiastés 4:9-10

“Mejor dos que uno solo, pues tienen mejor recompensa por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero, ¡ay del que cae cuando no hay otro que lo levante!”

Proverbios 17:17

“En todo tiempo ama el amigo; para ayudar en la adversidad nació el hermano”

Romanos 12:10

“Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente”

Proverbios 18:24

“Hay amigos que llevan a la rutina, y hay amigos más fieles que un hermano”