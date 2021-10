Médico sobre James: "Habría que llevarlo a cirugía y se acaba el problema"

"Cuando uno se rompe un músculo, se desgarra un músculo, pues obviamente se genera una herida que tiene que cicatrizar. El manejo de eso implica un proceso de rehabilitación, de fisioterapia que tiene que iniciar muy temprano", le explicó el Dr. Edgar Muñoz al Carrusel Caracol.

El médico estuvo durante varios años en Millonarios hasta que no quisieron contar más con él en 2015. "En Millonarios el jugador se lesionaba y el proceso iniciaba ya, no mañana ni pasado mañana. Con la idea que esa cicatriz sea elástica y permita que a futuro no se viva desgarrando que es lo que le pasa al señor Rodríguez (James)", agregó el Dr. Muñoz.

Sobre el tema de cicatrización explicó el ortopedista: "cuando la cicatriz no es elástica, sino fibrosa pues con cualquier cosa vuelve y se desgarra. Entonces, utilizando términos coloquiales, lo que hay que hacer es tomar el toro por los cachos, es decir, a ese paciente seguramente hay que llevarlo a cirugía, buscar donde está la cicatriz y resecarla y se acaba el problema. Pero veo que en el caso del señor Rodríguez eso no ha ocurrido y es lamentable".

Además, añadió: "no sé por qué no lo han hecho y sobre todo teniendo en cuenta que él ha transitado por equipos de fútbol donde, me imagino yo, tienen una estructuración de un departamento médico donde seguramente está actualizado y deben saber las cosas. Eso es lo que le pasa a James, tiene una cicatriz fibrosa en el sóleo y se vive desgarrando".

Pero no solo es cuestión de los médicos. "También incide el cuidado personal. En todos los deportistas de alto rendimiento tienen que tener una disciplina personal absoluta ¿O ustedes creen que Cristiano Ronaldo es un tipo que se la pasa de fiesta? No quiero decir que el señor James sea indisciplinado, no tengo ni idea. Si el atleta no es disciplinado, no cumple los principios básicos de cuidarse, es una persona que está condenada al fracaso".

"¿A cuántos atletas no les ha pasado eso? Creen que cogieron el cielo por un par de pesos que se ganaron y que eso les da permiso de desorganizar su vida. Y eso no puede ser", dijo el Dr. Muñoz en cuanto a su experiencia.

Por último, el galeno aseguró que a James tienen que hacerle un estudio muy juicioso. Además, recordó que hay jugadores que el médico les dice que no se quieren operar y ahí ya se tienen que tomar decisiones administrativas.