Hamilton Ricard: "A Mina no lo pongo, hay que sentarlo en la Selección"

Hamilton Ricard, exjugador colombiano que militó en la Selección Colombia y en el fútbol de varios países del mundo, entre ellos el uruguayo, dialogó con El Carrusel Caracol de Caracol Radio, donde se refirió al próximo duelo por Eliminatorias entre el combinado nacional y Uruguay del próximo jueves en Montevideo.

El exdelantero aseguró que mantendría el mismo equipo que viene de ganar ante Chile para el partido en el estadio Gran Parque Central. Y, pese a la baja de Yairo Moreno, no incluiría a William Tesillo. "Yo no podría a Tesillo, yo pondría el mismo equipo, no pondría al Tesillo".

Para Ricard, la clave del triunfo el jueves será dominar la pelota. "A Uruguay se le gana quitándole la pelota"; no obstante, enfatizó que la Selección deberá salir a hacer su juego: "dejemos de pensar tanto en Uruguay y pensemos en nosotros y verán que vamos a cambiar el rumbo de la Eliminatoria".

El chocoano alinearía nuevamente con dos delanteros en territorio uruguayo. "Mis delanteros ante Uruguay serían Duván y Borja ¿cuál es el miedo?".

Mientras que en la zona defensiva, no formaría con Yerry Mina. "Con todo el respeto, yo a Yerry no lo pongo. Él no ha venido haciendo las cosas bien en la Selección y hay que sentarlo".