Mi Banda Sonora con Vladdo

Vladimir Flórez, más conocido como Vladdo, nació en Armenia, Colombia. En el país es reconocido como caricaturista, periodista y líder de opinión. A lo largo de su carrera, desde 1986, ha trabajado en los medios más importantes del país.

Además, ha sido galardonado por varias distinciones como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá (1988), el Premio de Excelencia otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (2002) y el Premio de Excelencia de la Society for News Design.

“Uno no termina de tener una búsqueda en el dibujo. Siempre estoy experimentando nuevos trazos, técnicas y materiales”, afirmó Vladdo en Mi Banda Sonora.

A través de canciones, conocimos las historias de vida del caricaturista y líder de opinión Vladdo. Aquí su lista de canciones:

Volvió una noche - Carlos Gardel

Requiem - Mozart

Don’t talk just kiss - Right Said Fred

The blower's daughter - Damien Rice

Cuando vuelvas - José Luis Perales

She's a rainbow - The Rolling Stones

99 Luftballons - Nena

La Foule - Edith Piaff

Octavo Día – Shakira

Superman - John Williams

Sweet dreams are made of this – Eurythmics

Carmina Burana – Carl Orff

Solo le pido a Dios - Mercedes Sosa