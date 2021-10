El Pulso del Fútbol, 01 de octubre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre las declaraciones del entrenador del Al-Rayyan Laurent Blanc, en las cuales informó que James Rodríguez no podrá debutar, debido a una lesión. César dijo: “No hay derecho, James Rodríguez otra vez lesionado, lo confirmó el técnico el técnico Laurent Blanc. Tuvo todo el tiempo para mejorarse y fortalecer el sóleo, pero en vez de eso se fue para Ibiza”. Sobre el tema Óscar agregó: “Yo estoy que tiro la toalla por James. No lo pudieron sanar ni los médicos del Real Madrid, ni los del Bayern, ni los del Everton. Él no ha querido recuperarse”.

