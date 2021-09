El Pulso del Fútbol, 30 de septiembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la convocatoria de Reinaldo Rueda para triple fecha eliminatoria de octubre y el análisis de la misma. César dijo: “Me pareció correcta y buena la convocatoria de Reinaldo Rueda para la triple fecha de las Eliminatorias en octubre. Creo que faltó otro volante creativo, porque la generación no abunda”. Sobre el tema Óscar agregó: “La convocatoria me pareció buena y la encuentro normal en cuanto a lo que había pensado. Sí tengo que nombrar un jugador que me hace falta, podría nombrar a Duván Vergara”.

