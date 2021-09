La travesía de 18 niños para llegar a sus escuelas en Pinillos, Bolívar

Jessica Rangel es habitante del municipio de Pinillos, Bolívar, es madre de dos niños que deben ir diariamente a su escuela con los pies descalzos y en medio del barro, habló en entrevista con 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y explicó la difícil situación.

Jessica explicó que son 18 niños los que actualmente están pasando por esta situación, niños que tienen que quitarse los zapatos, montarse en la tapa de un tanque y atravesar una inundación para llegar a su escuela.

Lea también: Valió la pena dejar las armas: el nuevo camino para los reincorporados

La escuela de Pinillos, aseguró la mamá de dos de los dos niños, no tiene un techo en buenas condiciones, los baños no sirven y las no hay mesas ni sillas para recibir sus clases dignamente.

"Los niños tienen ganas de ir al colegio, pero no pueden por estas condiciones. Hicimos estos videos porque no nos prestan atención. El alcalde no se ha pronunciado y nos tiene abandonados. Le pedimos ayuda a la secretaria de educación regional, sin embargo no nos han dado respuesta", aseguró.

Rangel explicó que lo único que quieren es una educación de calidad, una escuela digna, silla, mesas y todo lo que se require para las clases de los niños de Pinillos.

"Hacemos el llamado para nos ayuden. Los niños están yendo casi 3 veces a la semana a clases, pero cuando llueven no se puede", afirmó

Además de esta situación, Jessica Rangel afirmó que escuchó que a los les iban a quitar la alimentación, además contó que los alimentos que se le han proporcionado a los niños llegan en mal estado.

"No entiendo como les envían alimentos así a unos niños, ellos no son unos animales", dijo.

Finalmente, hizo un llamado para que las autoridades competentes se pronuncien por el caso y haya soluciones.