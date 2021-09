Cabal: No me gusta la actitud abortista como derecho, me parece infame

María Fernanda Cabal afirmó en entrevista con Vanessa de la Torre que, si llega a ser presidente, no está dispuesta a despenalizar el aborto diferentes a las tres causales que están aprobadas.

Afirmó que es un "degeneramiento" que la Corte Suprema en lugares como Guatemala y Estados Unidos aprobara el aborto faltando entre 4 semanas para el nacimiento de bebé.

La senadora afirmó que en este caso es mejor que la mujer lo tenga y lo "regale", en vez de proceder al aborto en meses tan adelantados de gestación.

Además, llamó "homicidio" a este procedimiento (aborto) y descalificó a médicos que lo llevan a cabo y las mujeres que lo permitan.

Le puede interesar:

-Cabal: Fake News y redes sociales desdibujaron los hechos del paro

"Yo defiendo la vida, encima de todo, pero no estoy de acuerdo a que el Estado tenga que encarcelar a una mujer. Hay circunstancias en las que no sabría qué hacer, porque aquí hay problema irreconciliable entre los provida y los proaborto, porque cuando usted tiene a una niña de 15 años violada, qué hace", manifestó la precandidata por el Centro Democrático.

"Yo mantendría las tres causales, prefiero que la gente se eduque y sepa que cualquier acto puede producir un efecto", y abogó por los métodos de planificación y protección sexual para no llegar a un abortó, como someterse a la ligadura de trompas.

"No me gusta la actitud abortista como derecho, me parece infame", señaló la senadora finalmente.