Las razones de la protesta de recicladores en Bogotá

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Jonathan Pérez, representante de la Asociación Ambiental Ciclo Alternativo, explicó que uno de los motivos de la protesta ante la Superintendencia de Servicios en el norte de Bogotá, es que los pagos de los recicladores de oficio se han visto afectados porque, según cuenta, la información de las toneladas que se suben al sistema de la Superintendencia no tiene la trazabilidad del servicio.

Agregó que, al mismo tiempo, este organismo dice que los recicladores cobran de más por unos indicadores que, según Pérez, no los reconocen y que los estudios sobre el manejo de recursos en la ciudad se hace con datos de hace 10 o 15 años. Planteó que el problema está en que si no se hace el servicio que realizan, no tienen esa prestación y a los recicladores no les llega el pago en tarifa de aprovechamiento y se ven afectados en ingresos mensuales.

Por último, dijo que espera que la Superintendencia les dé una hoja de ruta a las organizaciones de recicladores para que puedan prestar el servicio al que tienen derecho.