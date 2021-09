Comesaña: "No me sorprendió el triunfo, Colombia hoy es más que Chile"

Colombia logró una necesitada victoria ante Chile con un fútbol que muchos aplaudieron, pues se comienza a ver el trabajo de Reinaldo Rueda desde que asumió la dirección técnica de la Selección.

La Tricolor cerró la triple fecha de las Eliminatorias al Mundial a Catar 2022 con una victoria (3-1 vs Chile) y dos empates (1-1 vs Bolivia y 1-1 vs Paraguay), con lo que se mantiene en la quinta posición de la tabla, en zona de repechaje, pero con un balance positivo del juego que ha mostrado el equipo de Reinaldo Rueda.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el nuevo técnico de Independiente Medellín, Julio Avelino Comesaña, analizó el trabajo de Colombia frente a Chile, pero confesó que no le sorprendió la victoria.

"Estoy contento con la Selección Colombia, pero no me sorprendió, Colombia en este momento es más que Chile y Reinaldo conocía muy bien a los jugadores chilenos", dijo el DT.

A su vez, resaltó el trabajo de Colombia con la velocidad y efectividad de Miguel Ángel Borja, autor de un doblete este jueves ante Chile.

"Colombia hizo un muy buen primer tiempo y utilizó muy bien la potencia de Borja. En el segundo tiempo los cambios de Chile funcionaron mucho y llevaron a Colombia a bajar su rendimiento. Colombia casi todo el juego estuvo con línea de 3 defensas porque Cuadrado estuvo más ubicado en la zona de volantes, en el primer tiempo funcionó, en el segundo no tanto por el desgaste del jugador. En general Colombia lo hizo muy bien", explicó.

No obstante, Comesaña destacó que el trabajo de rueda ha sido fundamental, pues ha sabido leer a sus rivales y elegir bien los jugadores que salen desde el pitazo inicial.

"Yo considero que cuando los equipos repiten nóminas que funcionan se consiguen buenas cosas, Colombia ya está encontrando jugadores fijos que ojalá puedan seguir estando y no haya muchos cambios en la nómina", comentó.

A su vez, resaltó que para la próxima jornada de Eliminatorias, que también será triple fecha, el técnico de la Selección Colombia deberá estudiar el ataque que usará ante dos rivales directos en la clasificación.

"El profesor Reinaldo tiene la posibilidad de elegir los hombres basado en los próximos rivales. Atacar a Chile se hace de una forma y atacar a Uruguay toca de otra. Reinaldo seguro ya tiene analizado esto y sabrá cómo ejecutarlo", afirmó.

Colombia se medirá en la próxima triple fecha de Eliminatorias de octubre ante Uruguay, Ecuador y Brasil.