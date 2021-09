Agente que se negó a usar tapabocas explicó su versión de los hechos

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el agente de transito, Óscar Díaz aseguró que ha recibido el apoyo de muchas personas.

Argumentó estar más tranquilo y que le da gracias a la mujer que lo hizo famoso: "Me dio garrote a nivel mundial, pero he recibido todo el apoyo", aseguró

El agente aseguró que al video mostrado en redes sociales le falta una parte y que no usa tapabocas porque le da alergia: "El tapabocas me da alergia, yo uso un pasamontañas, no sabía donde meterme, mi acento es como si estuviera peleando, es que hablo muy duro y eso me ha traído problemas sobretodo con las mujeres", dijo.

Así mismo, pidió perdón a las mujeres: "Espero entiendan mi posición, esas mujeres me tenían acorralado".

Sin embargo, Díaz afirmó que no cree en la vacuna pues la gente se sigue enfermando y finalizó comparando el COVID con el Holocausto y la esclavitud.

"No soy científico, pero la gente se sigue enfermando. Sobre las leyes de la vacuna, hay leyes que son para matar a la gente como el holocausto y la esclavitud y luego fueron abolidas", finalizó.