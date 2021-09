El Pulso del Fútbol, 3 de septiembre de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el empate como visitante de Colombia ante Bolivia y el rendimiento de algunos jugadores. César dijo: “El "Rifle" Andrade es un jugador importante y le cambió la cara a Colombia. No se lo puede sacar porque botó un gol, Duván Zapata se comió muchos en la Copa América y solo por eso no se lo puede dejar de convocar”. Sobre el tema Óscar agregó: “Cuando estábamos ganando me gustó el cambio de Cuéllar por Mateus en la intensión, porque fue sana. Pero Cuéllar jugó muy mal y Rueda no tiene la culpa”.

