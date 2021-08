“La segunda dosis de Sinovac se puede ampliar hasta 2 meses”: Experto

El doctor John González, inmunólogo y coordinador del laboratorio de ciencias básicas médicas de la universidad de Los Andes, habla en 10AM Hoy por Hoy sobre la situación que se está viviendo en Colombia por la escasez de vacunas Sinovac, que no ha permitido que se coloquen las segundas dosis a varias personas.

“No pasa nada, hay que darle seguridad a las personas; esto no es como el medicamento de la presión arterial que si no me la tomo se puede alterar, esto es la biología de la inmunidad y esa vacuna se puede ampliar hasta casi dos meses. Hay que esperar con paciencia”, comentó González.

Además, agregó que otras vacunas también tienen un rango mayor de resistencia en sus primeras dosis como Moderna, que se puede ampliar hasta 12 semanas, o Astrazeneca, que también tiene un periodo de amplitud entre 10 y 12 semanas.

Ante el escenario de que no se logren conseguir las vacunas, el doctor González señaló que el Gobierno debe pensar en un “plan B”, entre los cuales se encuentra la viabilidad de mezclar los biológicos de diferentes laboratorios.

“En algunos países de Asia, después de Sinovac han usado vacuna de Pfizer, otros reforzaron la dosis de Astrazeneca con Pfizer y efectivamente desde el punto de vista teórico existen vacunas que se pueden mezclar; sin embargo, es importante que haya apoyo de los estudios, pero es algo que va a pasar”, aseguró el experto.