¿Se puede considerar unión marital la convivencia de parejas adolescentes?

Diego Cifuentes y Erika Beltrán convivieron como pareja desde el 2007 hasta el 2012, cuando tomaron esta decisión ella tenía 28 años y él tenía 14 años; luego ella falleció y Diego reclamó sus derechos de unión marital por haber convivido con ella, la familia de la mujer se negó y comenzaron un litigio que terminó con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, dándole la derecha al joven.

Según la Corte, los adolescentes desde los 14 hasta los 18 años, en Colombia, pueden convivir con alguien bajo la figura de unión marital, que le entrega después de dos años un derecho sobre las propiedades de la pareja sin permiso.

Estefanía Beltrán es una mujer que quedó embarazada antes de cumplir los 15 años y decisió irse a vivir con el papá del bebé, quien tenía 17 años. Ella contó su experiencia en 10AM Hoy por Hoy y señaló que el fallo esta “desorientado”.

“Si hoy en día parejas mayores y ya consolidadas sufren por la parte económica para sostener su hogar, cómo será una pareja de jóvenes. Yo acababa de salir de mi etapa prejuvenil y si no tienen oportunidades los profesionales, mucho menos uno que no ha terminado el bachillerato”, comentó Beltrán.

“Hoy a mis 28 años pienso que no fue un error, si me dejó una gran lección… No dimensionamos la responsabilidad que esto traía”, comentó la mujer, quien, desde su experiencia, dice que ha visto muchos procesos de divorcio en los que la principal causa es el dinero.

Algo parecido dijo en 10AM Hoy por Hoy la psicóloga Victoria Eugenia Cabrera, quien aseveró: “Son casos muy puntuales los que se presentan, no hay suficiente madurez para enfrentar esta situación”.