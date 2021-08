Denuncian presuntos casos de falsos positivos judiciales en El Retiro /

Presuntamente los jóvenes capturados eran integrantes del Grupo Delincuencial Común Organizado ´Los de Bonilla´ en los municipios de El Retiro, El Carmen de Viboral, El Peñol y Envigado, quienes además según la entidad “eran patrocinados por el grupo delincuencial organizado “La Oficina de Envigado”.

Los ingresos económicos de este grupo delincuencial para las autoridades eran de $170.000.000 millones de pesos mensuales, según estos, producto de las rentas criminales del narcomenudeo.

Caracol Radio encontró 5 casos de familiares quienes aseguran que sus hijos son víctimas de falsos positivos judiciales, en todas las historias existe un patrón: jóvenes entre los 20 y 34 años del municipio de El Retiro, la mayoría de bajos recursos y consumidores de drogas a los que les imputaron cargos como concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes:

Yeferson Estiven Bonilla Bedoya y Víctor Alfonso Bedoya

Yeferson Estiven, fue presentado como alias “Bonilla”, de 24 años de edad y presunto cabecilla principal de la banda que recibió su apellido ``Los de Bonilla´.

La historia de la Yeferson comenzó el 9 de junio de 2021 cuando agentes de La Sijín ingresaron a su vivienda en la vereda carrizales a las 2:00 a.m.:

“Llegaron tumbando puertas, arrastrando con todo lo que encontraban. Steven inmediatamente abrió su cuarto, un cuarto humilde, donde él vive, donde tiene un clóset, un televisor, su cama, nada más tiene. Él abrió la puerta, dejó que entraran, que revisaran. En la parte de atrás dormía mi otro sobrino, al cual. Estaba durmiendo en un colchón porque hacía pocos días había llegado de trabajar lejos, porque ellos trabajan la madera. Hacemos cabañas, kioskos”, afirmó Irene Bedoya tía de Yeferson Estiven.

Junto a Yeferson esa noche también fue capturado su primo Víctor Alfonso Bedoya, de 34 años, quien al momento de la captura fue presuntamente golpeado por los agentes:

“Víctor Alfonso les decía que por favor nos mostrarán la orden de captura para poder nosotros constatar que ellos tenían esa orden. Y lo encerraron. Le dijeron: ¿Usted quiere ver la orden de captura? Venga, yo se la muestro. Lo encerraron en el cuarto de mi sobrino, lo apoyaron, lo maltrataron, lo esposaron, le dieron pata, le facturaron tres costillas”, agregó Irene.

A partir de este momento, los sobrinos de Irene empezaban a ser judicializados por los delitos de micro tráfico, concierto para delinquir y venta de estupefacientes, un hecho que según sus palabras impresionó a la familia pues estos dos hombres se dedicaban a servicios de carpintería:

“Mis sobrinos, no eran expendedoras de drogas ni mucho menos pertenecían a una banda delincuencial. En el caso de Yerson, el supuesto cabecilla, nosotros tenemos una micro empresa de hace más de 25 años, donde hacemos cabañas en madera inmunizada, fabricamos, perreras, pajeras palomeras. Tenemos demasiados clientes que dan testimonio de que lo que estoy diciendo es verdad”.

“Por otro lado, mi sobrino Víctor Alfonso sí consume vicio desde que tenía 14 años, pero es una persona que se levanta a trabajar todos los días, es padre de cabeza de familia, tiene una hija, tiene una familia por quien responder. ¿Usted cree que estas personas si tuvieran tanto dinero como nos están haciendo creer, vivirían de la forma como viven? No viviríamos de una forma más holgada, tendríamos muchísimas, más bien muchísimas riquezas, las cuales no tenemos” relató Irene

Víctor Alfonso se encuentra detenido en la estación de Policía del Retiro mientras que Yeferson fue trasladado a la cárcel municipal de Alejandría.

Yeison Alonso Gallego Estrada

Yeison de 29 años fue acusado de ser el segundo cabecilla al mando de 'Los de Bonilla'. Al igual que Yerferson y Víctor también ingresaron a su vivienda en la madrugada en la vereda El Carmen parte baja:

“Ellos llegaron a mi casa a las 3:00 a.m., nos tumbaron la puerta. A mí me apuntaron tres de los soldados con las armas en la cabeza, vinieron por mi hermano y en allanamiento no encontraron absolutamente nada, no cogieron una sola droga, si él pertenece a una banda ¿Dónde está la droga? ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la plata? Además, mi hermano se había accidentado desde hace 6 meses y no salí de la casa”, afirmó Vanessa Gallego, hermana de Yeison Alonso.

Vanessa agregó que su hermano es oficial de construcción y que nunca había tenido relación con los otros jóvenes implicados en el allanamiento:

“Supuestamente según lo que dijo la Policía a él lo mandaba un pelado de Carrizales (Yeferson Estiven) que ni siquiera había llegado a ver. O sea, ellos se conocieron el día de la captura cuando estaban allí. Ellos nunca se habían visto jamás en la vida. Supuestamente mi hermano mandaba acá al municipio y ya el otro pelao era el que lo mandaba”, afirmó Vanessa.

Debido a su condición de salud y mientras se define una condena, Yeison Alonso se encuentra en casa por cárcel en el municipio de La Ceja.

Santiago Andrés Román Hidalgo

Santiago Andrés de 21 años fue otro de los jóvenes capturados esa madrugada, según el testimonio de su tía María Roman Hernandez, aunque su sobrino es consumidor de drogas la familia está segura que no era expendedor y que incluso las condiciones en las que vive él y su familia son muy precarias para que la Policía hablara de ingresos mensuales superiores a los 140 millones de pesos de la banda delincuencial:

“Mi sobrino es un muchacho que no estudia ni trabaja, pero tampoco es un delincuente, él sí es consumidor, pero no es ningún expendedor de drogas, ese día que hicieron el allanamiento no encontraron nada, ese día fue impresionante. Inclusive llegaron y dijeron que iban a matar los perros, uno de los de la Sijín, se llevaron a mi sobrino que estaba con su papá y el abuelo, no encontraron ni comida porque mi hermano estaba desempleado, duermen en un colchón tirado en el piso, al pie de una ventana que no tiene ni vidrio , con tanta pobreza ¿cómo creen que el sobrino mío era uno de los cabecillas?, afirmó María Román quien asegura que en el año 2018 y 2020 sus hijos vivieran la misma situación en otros operativos de allanamiento.

Tomás Vargas Franco

Tomás Vargas de 21 años trabaja lavando taxis en el municipio, debido a una condición médica y mental. Tras el allanamiento, le dieron casa por cárcel mientras continúa el proceso.

Caracol Radio visitó su hogar, el jovén asegura que al momento de la captura quedó muy sorprendido pues los miembros con los que lo relacionaban de la banda no los conocía:

“Estábamos muy asustados, no sabíamos lo que estaba pasando cuando la Policía, nos dijo que esto era un allanamiento, nos formaron en la sala y nos dieron que teníamos orden de captura, yo me asuste, me llevaron para el coliseo y allí estaban unos muchachos que yo ni conocía, yo me sentía en una pesadilla. Según lo que me decían yo era dizque expendedor de drogas de el sector El Parqueadero y que pertenecía a la oficina de Envigado, yo no tengo nada que ver con esto”, afirmó Tomás.

Jennifer Vargas, hermana de Tomás da fe de lo que dice su hermano, lo describió como una persona “familiar y hogareña”. Dice que, aunque reconocen que es consumidor de drogas, no ha tenido ninguna relación con el expendio de estas.

Juan Pablo Duque Morales

Juan Pablo Duque, estudiante de 20 años de edad, fue otro de los 24 jóvenes capturados. Jorge Iván el papá de Juan Pablo, relató que el día del allanamiento en su casa no encontraron ninguna droga ni arma ni dinero, al igual que los otros casos, el familiar asegura que su hijo no es ningún expendedor y que han sido testigos de cómo las autoridades han involucrado falsos testigos.

“A mi hijo no le cogieron nada, solamente la ropa que él tenía y no más, una semana atrás de que hicieran ese allanamiento. Cogían gente en la calle, les decían que firmaran un papel en blanco o que tenían que firmar un comparendo”, afirmó Jorge Iván.

Juan Pablo Duque, se encuentra en la cárcel municipal del municipio de Abejorral, la casa donde viven él y sus padres entró en extinción de dominio.

Los presuntos falsos testigos

Caracol Radio conoció de primera mano las versiones de dos personas que decidieron no revelar su identidad quienes afirman que los hicieron firmar un papel en blanco que luego apareció con un testimonio en el que se afirmaba que conocían a ciertas jóvenes y que estos eran expendedores de droga:

“Yo dí una firma porque a mí me preguntaron si conocí a dos personas, yo dije que sí y firme pero nunca manifesté que eran unos delincuentes”, afirmó uno de los habitantes de El Retiro.

“La Sijín me sacó del calabozo del municipio de El Retiro y me metieron a la oficina de ellos, me hicieron firmar unos papeles que no sé qué tenían porqué yo no sé leer”, afirmó uno de los testigos.

Este fue uno de las declaraciones que utilizó la Fiscalía firmada por presuntos testigos para la imputación de cargos / .

¿Qué dicen las autoridades?

Caracol Radio consultó al departamento de Policía Antioquia quien manifestó que las órdenes de captura fueron emitidas por un juez de la República y solicitadas por la Fiscalía General de la Nación y que las personas capturadas continúan en un proceso de investigación dentro de un proceso penal, dice la entidad que estos procedimientos se hicieron tras 17 meses de investigación.

Además, nos comunicamos con la personera del municipio Nataly García Buitrago, quien se negó a dar respuesta a estas denuncias y afirmó que serán las autoridades quienes determinen los hechos.

El alcalde de El Retiro, Nolber Bedoya, quien en campaña en el 2019 había afirmado que los jóvenes de los allanamientos que se llevaban en el municipio eran “víctimas de la drogadicción y no delincuentes”, afirmó tras preguntarle por sus declaraciones que él no hizo tales aseveraciones registrados en audio:

“Yo lo que manifesté en su momento es que todo tenía que ser producto de un proceso de investigación judicial, que yo estaba en contra de capturas masivas cuando no eran productos de investigaciones judiciales, hay investigaciones judiciales hoy y por eso estamos a la espera de que sean las autoridades, no nosotros, que determinen si son responsables penalmente”,afirmó el mandatario.

Nota: Durante la reportería pudimos constatar casos de otras 4 familias quienes aseguran que vivieron hechos similares con sus hijos en los allanamientos del 2018 y 2020.