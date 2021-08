"La idea era quedarme en Junior, seguramente me retiraré con esa camiseta"

El futbolista del Granada de España, Carlos Bacca, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en su nuevo equipo, las opciones que tuvo de volver al Junior de Barranquilla para esta temporada y la preparación que tiene para volver a la Selección Colombia, entre otras cosas.

El delantero de 34 años actuó 50 minutos en el empate 0-0 contra su ex equipo, el Villarreal, reciente campeón de la Europa League.

Llegada al Granada y objetivos

"Contento porque llego a un equipo que viene creciendo, haciendo las cosas bien. Estoy disfrutando del día a día y compitiendo con los mejores. Tenía la posibilidad de quedarme en el FPC pero se me abrió la posibilidad de llegar a un equipo grande en España como es el Granada. Hicimos una buena pretemporada y fue un comienzo de liga bueno".

"Granada viene haciendo las cosas bien, el año pasado lo hicieron bien en la Europa League, Liga y Copa, ahora queremos seguir por el mismo camino y mejorar. Espero aportarle al equipo en ese crecimiento".

Posibilidades de quedarse en el Junior

"Estuvo cerca. Las dos partes teníamos la intención. Estaré en Junior cuando Dios me lo permita. Dios no lo quiso así y estoy tranquilo. Se me abrió la posibilidad en Granada y acá estamos disfrutando y en buen momento".

"La intensión que tenía el club era que yo estuviera, la idea era quedarme. Pero después no se pudo porque lo miraron de la manera que iba a ser lo mejor para el club. Son las cosas de Dios, no hay ningún inconveniente, sigo con la ilusión de retirarme con la camiseta del Junior".

Volver a la Selección Colombia

"Yo siempre estoy ilusionado con estar en la Selección, me preparo día a día para estar en la convocatoria. Me encuentro bien, me preparo bien, hice una buena pretemporada y estoy a disposición del cuerpo técnico del Granada y de la Selección si así lo requiere. Sigo trabajando, pensando en dar lo mejor de mí en el Granada y con la mentalidad siempre que soy jugador de Selección"

"Son tres partidos que ilusionan, porque es el sueño de ir al Mundial y son rivales directos, la selección está preparada para jugar en cualquier lugar, el cuerpo técnico conoce bien al jugador colombiano y ojalá salga todo bien".

Su carrera en Europa. "La edad es sólo un número"

"En el futbol no hay edad, ni tiempo. Trabajo para estar mejor, me vengo cuidando para estar en buenas condiciones con la alimentación, el descanso, entrenamiento, preparación con entrenadores personalizados y eso me ha dado para estar en buenos equipos. Me encuentro en buenas condiciones y espero seguir aportando lo mejor de mí al fútbol europeo".

"Contento por mi carrera, pero no quiero parar. Ahora hay muchos métodos para cuidarse mejor, el futbol está avanzando y la carrera se puede alargar si eres un profesional, yo lo vengo haciendo desde hace años, con 34 me siento muy bien".

Relación con Luis Javier Suárez en el Granada

"Tenemos la posibilidad de compartir con Luis, su familia es de acá de Granada, ha sido la persona que me ha ayudado para sentirme cómodo en la ciudad y el equipo, hemos compartido con la familia y también dentro de la cancha".

Salida de Luis Amaranto Perea del Junior

"No triste, pero un poco con el sin sabor, sabiendo que Amaranto es un gran entrenador, se ha preparado bien, pero sabemos que los técnicos los mantienen los resultados y Amaranto no ha dado con los resultados y los directivos han tomado la decisión, seguramente seguirá creciendo, seguirá preparándose bien y va a ganar más experiencia, en el futuro seguramente se encontrará con el Junior. La llegada de Arturo Reyes es un acierto para que Junior cambie el camino, conoce la ciudad, los jugadores jóvenes y es de la casa".

Mensaje a los hinchas de Junior

"Siempre tengo la ilusión de volver, muchos dicen que no vuelva porque estaré viejo, pero la edad es un número, mientras uno sea un profesional y trabaje y haga las cosas bien, los resultados se van a ver dentro del campo. Seguramente me retiraré con la camiseta de Junior y será en el tiempo de Dios. Que apoyen a Arturo y apoyen al Junior".