De a poco vuelve el 'Tigre': Falcao jugó 15 minutos en la Europa League

Radamel Falcao García vuelve de a poco a su mejor estado físico y de su mano al nivel que quisiera estar. El delantero disputó los 15 minutos finales del juego de ida de los play-offs de clasificación a la fase de grupos de la Europa League ante el Randers FC de Dinamarca.

El partido terminó en empate a un gol pero favorece al Galatasaray, ya que convirtió en condición de visitante gracias a Karem Akturkoglu al minuto 26 y cerrará de local, por lo que tiene una mínima ventaja de cara a clasificar a la ronda de grupos.

Le puede interesar:

Falcao ingresó al minuto 76 por Mostafa Mohamed y en cuatro días acumuló algo más de 25 minutos, luego de que hubiera disputado 11 minutos en el primer partido de la Liga Turca contra el Giresunspor el pasado lunes.

Aunque Falcao sigue vinculado al Galatasaray, todavía no se define su futuro, luego de que el presidente del club turco le comunicara que no podía mantenerlo en el plantel por temas salariales. No obstante, los rumores en cuanto a un eventual próximo equipo, siguen siendo casi nulos.