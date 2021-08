La inseguridad en Colombia no nació con los migrantes: Migración Colombia

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa se refirió a la creación de un comando para combatir criminales migrantes.

"El presidente Duque desde campaña estableció relaciones fraternas con los migrantes, hay rechazo de la criminalidad. La inseguridad hay que combartirla sin distinción de nacionalidad", aseguró el director.

Explicó que quien podría dar una instrucción y orden para crear un comando o establecer alguna medida de seguridad le compete al Gobierno Nacional y a los encargados de la seguridad.

"La preocupación por la seguridad del país es de primera línea. Cuando estuvimos en el consejo no se mencionó la creación de ese comando, la posición del presidente Duque y de su Gobierno es un no ante la creación de ese comando, es un no definitivo", aseguró

Espinosa enfatizó en que siguen trabajando con el pueblo venezolano: "Seguimos luchando contra la criminalidad pero no por los migrantes. La inseguridad en Colombia no nació con los migrantes", finalizó