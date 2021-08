El Pulso del Fútbol, 10 de agosto de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la llegada de Lionel Messi a París y su inminente fichaje con el PSG. César dijo: “A las cuatro de la madrugada de mañana miércoles, será presentado Lionel Messi en el PSG. Se acabó el cortometraje que duró cinco días, Messi desde el domingo ya tenia todo cuadrado con el equipo francés”. Sobre el tema Óscar agregó: “La calidad de Messi no es exclusiva del Barcelona, porque en el PSG tiene unos compañeros de equipo impresionantes. No me queda claro cómo va a tomar Mbappé la llegada de Messi”.

Le puede interesar también: Neymar se quedaría con la 10 y Messi ya tendría su dorsal en el PSG

No olvide escuchar el audio del programa.