Carlos Ramírez: "No voy a negar que estuve aburrido antes de ir a Tokio"

"Sigo dimensionando lo que se logró en Tokio. Sigo disfrutando esta victoria que me supo a oro por el mes que habíamos pasado y que habíamos sentido previo a esos días a Tokio", le dijo Carlos Ramírez a El Alargue en una charla donde contó todo lo que vivió.

Antes de viajar a Tokio estuvo en duda su participación: "Tuve una caída en la cual se me inflama la pierna derecha y no sabía por momentos qué iba a pasar, si íbamos a competir o no . Creo que se guardó el secreto y logramos hacer una preparación 'bien' en la cual no pude montar por un tiempo, aunque llegamos en un buen nivel".

Carlos Ramírez no estaba bien antes de viajar a los Olímpicos: "Mentalmente uno si se cae, se angustia y no voy a negar que estuve muy angustiado, estuve muy aburrido, me dio duro. Pero gracias a Dios tuve un grupo de trabajo que querían lo mejor para todos. Poco a poco fuimos trabajndo, me ayudaron a animar. No voy a negar que estuve aburrido por mucho tiempo hasta antes de llegar Tokio, porque yo no me sentía el Carlos Ramírez que venía siendo todo el año"

Acerca de empezar a practicar este deportes añadió el antioqueño: "El bicicross es costoso, no es el deporte más barato que hay, pero se puede hacer con una bicicleta normal y en verdad el que hace la diferencia es el piloto".

¿Participará en París 2024? "En este momento estoy viviendo el día a día y disfrutando lo que vivimos en Tokio con mi familia. Ahorita viene el campeonato mundial y creo que sí nos espera París, pero te lo voy a dejar como una pregunta abierta".