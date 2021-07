Iván Ramiro Córdoba: "Esta Selección merece un título que marque historia"

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Iván Ramiro Córdoba habló sobre su libro recién lanzado 'Retratos de un luchador', que no solamente cuenta anécdotas de su etapa como jugador, sino también situaciones difíciles por las que tuvo que pasar durante su carrera.

"En el libro hay muchas cosas de mi vida personal, cosas de camerino, que en su momento no se pueden contar, pero ahora sí porque ya hace parte de anécdotas (...) El momento más doloroso como profesional, las eliminaciones de los mundiales fueron golpes muy duros, el ser rechazado por un aspecto físico, por no tener la altura para ser central te marca y te da un golpe fuerte, pero de la misma forma te ayuda a generar ese carácter y fuerza que te permite seguir luchando", contó.

Córdoba, autor del gol que le dio el único título hasta ahora a la Selección Colombia, la Copa América de 2001, se refirió al actual equipo nacional y resaltó que los nombres que tiene el combinado tricolor y lo que han logrado de manera personal deberían finalizar con un título.

"Colombia no está obligada a ganar, pero debe ser una consigna nuestra y de nuestros jugadores. Vengo haciéndole mucha fuerza a esta Selección, es una camada de jugadores que nos ha dado alegrías, pero este ciclo debería tener una culminación con un título o algo muy importante que marque una historia de nuestro fútbol", comentó.

"Me gustaría ser el presidente de la Federación"

El histórico exjugador de la Selección Colombia no ocultó sus intenciones de llegar algún día a ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. No obstante, fue claro en que todavía no está preparado.

"Me gustaría, pero no estoy preparado para ser presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, me sigo preparando para algún día tener esa posibilidad, pero si no la tengo, no hay problema, yo sigo trabajando en mis proyectos de corto, mediano y largo plazo", dijo.

"Si yo fuera el presidente de la FCF en este momento sería el profe Reinaldo Rueda, y si no fuera él, sería un técnico que tenga la misma capacidad y autoridad como Rueda. En su momento hubiera pensado en un técnico como Mourinho, nosotros tenemos que pensar en grande, con los jugadores que tenemos nosotros podemos lograr cosas importantes", aseguró.