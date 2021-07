"Pienso en la eutanasia como un lindo descanso para mí y mi familia"

Víctor Escobar es un paciente con enfermedades crónicas no terminales, quien ha solicitado la eutanasia durante dos años pero no ha sido posible por no ser una enfermedad que deje nulas expectativas de vida. La persona habló en 10AM sobre su situación.

"Para mí sería un descanso, para mi familia y los que ven mi sufrimiento. Llevo dos años pidiendo la eutanasia y me la negaron", contó.

Adicional a esto, Escobar menciona que sus seres queridos lloran por verlo sufrir y que espera poder descansar pronto.

"Quiero descansar y dejar de sufrir", fueron las palabras que mencionó el paciente, quien espera poder acceder a la eutanasia en esta nueva decisión.