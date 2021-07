¿Se puede tomar alcohol antes y después de la vacuna? Experto responde

Miguel Tolosa, toxicólogo clínico, habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre los rumores de la vacuna contra la COVID-19 y el alcohol, tanto antes como después de aplicarse alguna dosis.

"El alcohol no altera la efectividad de la vacuna, sí puede alterar la respuesta inmune, pero en personas con consumo crónico porque tiene mayor riesgo de infecciones. La vacuna produce efectos adversos y esos síntomas pueden confundirse con un guayabo", contó.

Y agregó: "Hemos hecho seguimiento a muchos participantes y pacientes, los efectos adversos son relacionados a la vacuna, no al alcohol. La recomendación es que no confundan esos síntomas".

Adicional a esto, explicó que los rumores también se han dado por miedo a que la vacuna no funcione.

"Cuando uno limita los medicamentos con alcohol no es porque pierdan eficacia, sino por efectos adversos. La situación del COVID-19 ha generado ansiedad y piensan en no afectar a la vacuna, pero hay muchos mitos y rumores que no son", explicó.

Y para finalizar, mencionó que la salud mental se ha visto deteriorada en pandemia: "Hemos tenido aumentos de depresión y suicidios. Hemos tenido mayor implicación en población infantil, pues están en casas y han tenido más exposición a sustancias del hogar y allí hay más intoxicaciones".