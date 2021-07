Cristian Arango: "No sé nada de mi futuro, estoy enfocado en Millonarios"

Cristian Arango, delantero de Millonarios y uno de los jugadores más destacados de la Liga 2021-I, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su futuro inmediato y la preparación del cuadro 'Embajador' de cara al nuevo campeonato que está por comenzar. El 'Chicho' aseguró que uno de sus grandes objetivos es llegar a la Selección Colombia.

"El próposito de nosotros y el objetivo es superar el semestre pasado, ya sabemos que superar el semestre pasado es quedar campeones. Trabajaremos para eso", manifestó el atacante de 26 años.

Sobre su futuro, señaló: "Aún no sé nada, estoy enfocado en mi pretemporada, en prepararme al máximo. Ahorita estoy en Millonarios y es mi objetivo prepararme bien para poder estar a tope. Enfocado, tranquilo y bueno, que sea lo que Dios quiera, siempre pongo todo mi futuro en mano de Dios".

"Me gustaría volver a salir del país, me he preparadao y me prepararé para ello. Hay muchas Ligas que me gustan, las de Europa no son la excepeción, pero también la brasileña y la MLS me llaman la atención bastante", añadió al respecto.

'Chicho' no le cerró las puertas a jugar en otro equipo del país en un futuro: "Soy hincha de un club acá en Colombia, pero ahorita estoy focalizado en Millonarios y en hacer mi pretemporada bien".

El delantero antioqueño destacó el regreso a las canchas de Andrés Felipe Román. "Es bastante satisfactorio tener a Román, un jugador que se prepara muy bien, un gran profesional y que merece jugar fútbol. Todos anhelamos que él pudiera entrenar con nosotros y que pudiera hacer fútbol. Esperemos que le vaya muy bien y que nos pueda aportar bastante".

Arango se mostró conforme con lo hecho por Colombia en la Copa América y el inicio de la era de Reinaldo Rueda. "Es sorprendente lo que puede hacer un cuerpo técnico experimentando con un equipo que recién conoce. Lo supieron llevar bastante bien, creo que hubiéramos podido merecer un poquito más, al menos jugar la final. Tenemos que prepararnos un poco más para ganar cosas grandes con la Selección".

Finalmente, mostró su deseo de llegar al combinado nacional: "Siempre me veré cercano, siempre trabajaré fuertemente para poder estar en la Selección, siempre va a ser un objetivo claro en mí".