Mi Banda Sonora con Ilona

Magda Liliana Castillo Cuellar es el nombre completo de la cantante y compositora colombiana, más conocida como Ilona. Nació el 24 de enero de 1985, en la capital del país. Sus inicios musicales fueron en presentaciones en los servicios de transporte público, mercados de pulgas y plazas.

Luego, en la década del 2000, Ilona se convirtió en una reconocida cantante profesional. Comenzó a escribir canciones desde los 11 años y aprendió a tocar la guitarra de manera autodidacta.

En 2005 lanzó su primer álbum titulado Desde mi ventana y, gracias a él, recibió una nominación al Premio Grammy Latino como Mejor nuevo (a) artista.

Tuvimos la inmensa oportunidad de conversar con Ilona y, a través de canciones, conocimos otra faceta de esta artista. Conozca aquí su lista musical:

Todo me gusta de ti - Alberto Beltrán

Júrame – Tres Diamantes

Volver – Carlos Gardel

Me gustas Mucho- Roció Durcal

Criminología-La Etnnia

Mi pueblo Azul es gris – Leon Gieco

Todas las Voces – Mercedes Sosa

Mujeres -Silvio Rodriguez

De regreso-Ilona

Another brick in the wall-Pink Floyd

Hand In My Pocket - Alanis Morissette

Ain't Got No, I Got Life – Nina Simone

Allá en el sur-Ilona

Behind The Wall - Tracy Chapman

Juanito Alimaña -Héctor Lavoe

Dönde hay ley para la ley-Ilona