"Él no nos dijo que estaba en Haití": esposa de exmilitar muerto

Giovanna Romero, esposa de Mauricio Javier Romero, suboficial retirado del ejército quien presuntamente habría participado en la muerte del presidente de Haiti, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre lo sucedido con su esposo, quien murió por este tema en ese país.

Lea también: Jefe de seguridad de Jovenel Moise viajó a Suramérica antes de magnicidio

Por ahora son tres personas colombianas que murieron en el lugar luego de la supuesta participación en el asesinato, siendo Mauricio Javier Romero uno de ellos.

¿Qué sabía del trabajo de su esposo?

"Estoy tomando fuerzas para poder continuar. Nosotros como familia, lo que supimos desde un principio fue poco, él no nos dijo que estaba en Haití. Sabíamos que estaba en Punta Cana, nunca nos dijo que estaba en otra parta. Él era muy reservado con su trabajo, porque decía que había que ser cuidadoso con lo que se decía y a quién, porque también por teléfono decía que lo podían estar escuchando. El señor Capador lo ubicó y que quería que fuera parte de un proyecto fuera del país, que era muy legal, que no lo iban a llevar a hacer nada incorrecto y que era una oportunidad de trabajo, que era algo bueno, que era un proyecto legal a largo plazo. Mauricio confió porque trabajó con él. Estaban buscando la gente y él confió.

21 años de servicio activo hasta diciembre de 2019, llevábamos año y medio de retiro, él no tuvo nada que ver con entrenamiento militar. Él era muy atlético y se preocupaba por estar haciendo ejercicio y mantener su forma física. A él le gustaba mucho de fútbol, entonces iba a jugar y todo eso, pero entrenamiento como tal no tuvo más de ninguna clase, se dedicó a la casa y su familia".

¿Se comunicó con él antes de morir?

"Lastimosamente hubiera querido comunicarme con él antes, yo hablé con él el martes en la noche y me llamó a decirme que no tenían fluido eléctrico, por lo que no tenían internet. Que prendieron una planta y me llamó, que no se podía demorar porque era un daño de energía eléctrica. Que todo estaba muy bien, que necesitaba ahorrar batería en el celular para su trabajo.

Él llevaba poco tiempo de haber viajado y con una llamada que hicimos le pregunté que de qué era el trabajo, me dijo que era ser de escolta, toca estar pendiente de entradas y salidas del jefe, somos la seguridad de él. Me hablaba de que prestaban un servicio de guardia y de vigilancia. Me llamaba y me decía que el jefe iba de salida, entonces me tenía que colgar. Nunca me dijo quién era el jefe. Esa es la única información que tuve sobre lo que estaba haciendo".

¿Qué versión conoce de lo que pasó con su esposo y el presidente de Haití?

"Hubo una versión que dieron en una ocasión en la que hablaban de que a la primera dama la habían rescatado personas colombianas y que la información era que mi esposo y el señor Capador fueron los que la sacaron de ahí y que custodiaron a su hija y que la pusieron a salvo. Quiero creer que fue así, porque yo sé que Mauricio hubiera hecho eso, hubiera buscado servir a la vida, no causar daño a esa. Sigo creyendo que Dios se llevó al ángel de la guardia que estuvo allá en el momento equivocado.

Mauricio llevaba desde el 4 de junio trabajando con ellos. Solamente completó un mes. Él me dijo que les pagaban el mes cumplido. Hasta cuando yo hablé con él no me dijo que recibió un dinero de pago todavía".

Lea también Haití completa 18 colombianos detenidos tras magnicidio

¿Sabe algo de la repatriación del cuerpo?

"El señor Juan David Vélez, congresista, se comunicó conmigo y puso a mi disposición a su grupo de trabajo y el sábado me enviaron las notificaciones que presentaron ante Cancillería solicitando la repatriación del cuerpo de mi esposo. Me dicen que debo esperar porque es un proceso que deben hacer los gobiernos, no yo como persona natural. No sé aún para cuándo, pero sigo confiando en que eso se dé pronto para poder despedirlos y terminar este ciclo de luto, es lo único que nos falta".