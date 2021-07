"Es un abandono total del Gobierno": Hermano de monja secuestrada en Malí

Edgar Narváez, hermano de la monja Gloria Cecilia Narváez, quien ha estado secuestrada desde febrero 2017 en Malí por terroristas de Al Qaeda, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la carta que envió y el abandono del Gobierno Nacional.

"En febrero enviaron una prueba y llegó en marzo. Gracias a dios está viva y esperamos que el Gobierno no la deje sola. Ella hace la petición en la carta, ahora están liberando muchas personas religiosas y ella pide un delegado del gobierno de Colombia para hacer las negociaciones. La carta que ella manda cumple con unos requisitos. Ella siempre escribía en mayúsculas, escribe el nombre del papá, la mamá y de la familia. Luego ella firma con puño y letra", dijo.

Además, mencionó que delegados del Gobierno ya estuvieron allá pero que se devolvieron, mencionando que por la crisis no se puede volver.

"Me dicen que no se ha podido por la crisis política de Malí, hay dos golpes de estado, hay secuestros, asesinatos. Hace poco secuestraron 6 misioneros. Luego me dijeron que están liberando religiosos y podrían liberarla, pero debe haber un delegado de Colombia porque allá está sola", contó.

Y agregó: "Esperamos que sea un inicio para que vuelva el Gobierno colombiano, no sabemos por qué o quién dio la orden de que hayan regresado de allá. No podemos hacer nada, solo orar, ella está totalmente abandonada. Al comienzo teníamos apoyo, me llamaron, pero la abandonaron porque se regresaron. Hay que estar allá, la presencia influye mucho. No hay con quién negociar, es un abandono total del Gobierno".

Y finalmente mencionó que no saben las exigencias que tiene este grupo terrorista, pues se pensaba que era por tema económico, pero luego no fue así.

"No sabemos qué exigen, porque es inaudito que secuestren una religiosa que hace una misión en Malí. Ella estudió enfermería, entonces estaría curando a los enfermos de AlQaeda. No han pedido exigencias políticas, económicas ni religiosas. La secuestraron solamente porque pensaron que tenían plata, pero no le robaron nada ese día", finalizó.