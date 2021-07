María Camila Osorio: "No esperaba que me fuera tan bien en Wimbledon"

"Hay que mantener los pies en la tierra", fue una de las frases que María Camila Osorio le dijo al grupor de El Alargue luego de su buena participación en Wimbledon. La tenista ya se encuentra en Cúcuta recuperándose de sus problemas físicos que la hicieron sufrir en el torneo.

"Tenía una lesión y tuve que para 15 días antes de Wimbledon y solo entrenar de a una hora. Cuando jugué Wimbledon no esperaba que me fuera tan bien, porque no me sentía del todo preparada", contó la cucuteña que superó el 'qualy' y llegó a tercera ronda.

Sobre su corta edad, 19 años, y los resultados dijo: "Apenas estoy empezando, es un proceso muy largo, sé que ahora tengo que empezar a trabajar en todo lo que pueda si quiero llegar a ser la mejor del mundo que es mi sueño y mi meta".

María Camila no tiene la potencia física de otras tenias, pero eso no es una limitación. "A las tenistas más grandes hay que enfrentarlas con inteligencia, no creo que yo vaya a crecer un poco más, ni me vaya a poner más fuerte (risas). Mi tenis se adapta bien a todas las superficies".

La colombiana espera ir en agosto a torneos en Estados Unidos y Canadá y consolidarse entre las 80 mejores del mundo. "Yo no pienso tando en mi edad, sino en que hay más chicas por delante y más camino por recorrer. No estoy enfocada tanto en el ranking, sino en ganar partidos y ganar torneos. La meta antes de final de año era estar entre las 100 mejores y se dio antes".