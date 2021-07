Especial sobre la saga de Saw

Todo comenzó con un cortometraje de 9 minutos en 2003, que algunos fanáticos bautizaron como Saw 0.5, una producción que navegaba los terrenos del terror. Tan solo un año después aparecería en el panorama ese film, Saw o El Juego del Miedo que oxigenó al género del terror. Y a la selecta lista de los asesinos del cine slasher como Jason Voorhees de Viernes 13, Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, y el Leatherface de Matanza en Texas, se sumó con méritos propios Jigsaw o John Kramer de la saga Saw.

A propósito del estreno de una nueva entrega de esta franquicia del terror: Espiral: El Juego del Miedo Continua, aquí en De Película de Caracol Radio hacemos un recorrido por todos los largometrajes que construyen la saga de Saw, generosos en escenas cargadas de sangre y en reunir lo más explícito del terror en la historia reciente del cine.