“En el portal están vendiendo droga”: Residente cercana al Portal Américas

Una residente cercana al Portal de las Américas relató en 6AM Hoy por Hoy que está “viviendo un infierno” desde que se instalaron los manifestantes de la primera línea en este lugar. Según sus palabras, se vive con temor por la seguridad.

“Soy una víctima más de la delincuencia por las manifestaciones que se están presentando hace más de un mes”, comentó la mujer quién agregó: “En el portal se está presentando la venta de drogas… El día de ayer me acerqué y vi muchos jóvenes vendiendo estupefacientes y no me parece que esta plaza se usada para esto”.

Le puede interesar:

La residente afirmó que se ha visto afectada por el bloqueo de transporte, ya que le ha tocado caminar por horas, y que les han cobrado para entrar al barrio en el que viven: “No es justo que para uno llegar a su casa tenga que pagar la entrada al barrio; a mi esposo le cobraron por llegar y que toca pagar porque ese sector les pertenece, él se enojó y dijo que no iba a pagar, y ellos intentaron agredirlo”.

“Si yo pudiera vender mi casa, lo haría, porque con sacrifico la conseguí, pero verme en este momento en que estamos, esta situación no es la mejor para vivir, tener temor de que lo roben, no es justo”, aseveró la mujer, quien envió un mensaje a la alcaldesa de Bogotá y al presidente para encontrar una pronta salida a esta situación.