“Acá no se prohíbe nada, solo se informa a los ciudadanos”: Mauricio Toro

Mauricio Toro, representante a la Cámara por el Partido Verde y autor del proyecto de ley que busca que los alimentos ultraprocesados tengan una etiqueta visible que muestre los altos contenidos de sodio, azúcar o grasa que tenga, habló en 6AM Hoy por Hoy sobre el riesgo que corre la ponencia de hundirse en el Congreso.

“Tenemos un SOS, el proyecto tiene que ser votado máximo el día de mañana o si no el proyecto no logra culminar su trámite en el Congreso después de dos años, esto ha sido una lucha de titanes; llevamos tres proyectos y dos ya se han hundido. Esperamos que el presidente del Senado nos dé una mano agendándolo para que así logremos la conciliación y sea ley de república”, comentó el congresista.

Toro habló de las dificultades que ha tenido el proyecto de ley: “Es una mezcla de todo, lo más difícil que hemos tenido que sortear es, aparte del lobby de la industria, el acompañamiento que le ha hecho el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la industria para que el proyecto de ley no avance en las comisiones; han sido varias trabas”.

A raíz de estos inconvenientes, el representante le hace un llamado a las industrias detrás de estos alimentos a la reflexión: “Acá no se prohíbe nada, solo se le quiere brindar a la gente la información adecuada para que sepa que está consumiendo. Espero que la Industria entienda que esto no es solamente por la salud de los colombianos, sino también por la economía, porque en un país donde la gente no invierta en medicinas por temas de salud causados por la mala alimentación, se puede hacer más inversión en alimentos”.