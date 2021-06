Maturana: "Nunca tuve un cargo oficial en el DIM, solo fui por un amigo"

Atlético Nacional hizo oficial una serie de cambios en su equipo, con la llegada de Alejandro Restrepo como director técnico, en reemplazo de Alexandre Guimarães, y de Francisco Maturana como director de Desarrollo y Fútbol Formativo del club.

La llegada de Maturana, justamente, se convirtió en una verdadera polémica porque hace apenas unos días había sido anunciado en Independiente Medellín como nuevo miembro de la junta directiva.

Maturana, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, destacó que "nunca tuvo un cargo" en Independiente Medellín, por el contrario, resaltó que llegó al equipo 'Poderoso' por pedido de su amigo 'Bolillo' Gómez.

"Cuando estuve ayudando en el Medellín fue porque un amigo mío me pidió que lo acompañara y lo ayudara, pero nunca fue un cargo oficial de la institución", dijo.

Además, manifestó que el proyecto con Atlético Nacional le llamó la atención sobre todo por la tarea que va a desempeñar con los jugadores.

"En este punto de mi vida ya noto mucho cuando un jugador tiene buenos fundamentos o no, y eso fue de lo que más me llamó la atención del cargo que me ofrecieron en Nacional, el proceso formativo es muy importante para mí", comentó.

"Lo primero que haré es analizar las fuerzas básicas de Nacional, cómo están, y así ayudar desde mi experiencia la formación de los jugadores jóvenes de nuestra casa, desde el hecho de impulsar los estudios de los muchachos si quieren jugar. Es muy importante para mí evitar la deserción escolar por buscar el sueño del fútbol, quiero analizar ese tema y formar a nuestros jóvenes no solo para la cancha, sino para el mundo", añadió.