Sentí indignación con Gustavo Bolívar: Miguel Uribe y 'vaca' para policías

Miguel Uribe habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el programa de 'vaca' en ayuda a policías heridos y familias de policías que murieron en los enfrentamientos del paro nacional. También, dejó algunas críticas a la primera línea y explicó que a Iván Duque sí le ha faltado autoridad en estos últimos días.

"A Duque sí le ha faltado autoridad en el paro, espero que el presidente y el Gobierno tenga mayor capacidad para manejar lo que sucede, ha tenido gran voluntad como presidente, pero queremos autoridad para estos desmanes y esta violencia absurda", mencionó.

Por otro lado, explicó por qué nació la idea de la vaca y tomó de ejemplo a Gustavo Bolívar, que lo hizo para manifestantes.

"Sentí una gran indignación con la vaca de Gustavo Bolívar. No se puede generalizar y atacar a las fuerzas armadas. Hay 3 policías asesinados y más de 1.200 heridos, entre esos hay mujeres abusadas sexualmente. Me preocupa como sectores políticos dicen ser feministas son muy críticas y callan con el abuso a las policías. No podemos tener selectividad con las víctimas. La idea es apoyar a familia de policías asesinados y policías heridos. Esta iniciativa más allá y es entregarles moral y decirles: "los queremos y los apreciamos". Viene de dinero de fundaciones también", dijo.

Y agregó: "Esperamos que haya un aporte simbólico, es una invitación a que nos solidaricemos con las fuerzas armadas y que donemos. Vamos en 52 millones y el mínimo es 3 mil pesos, estamos secuestrados en la casa por miedo y es un agradecimiento a los que ponen el pecho".

Para finalizar, dejó varias críticas sobre la primera línea y manifestantes no pacíficos.

"Empoderar a la primera línea es empoderar a los que hacen bloqueos y salen a destruir el portal américas. Una manifestación pacífica no tiene primera línea. Yo no busco comparar, queremos darles recursos de manera simbólica a los policías para que no se sientan solos", finalizó.