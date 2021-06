¿Se lanza como candidato? Directivo de Fecode responde por polémico video

Nelson Alarcón, directivo de Fecode e integrante del Comité Nacional del Paro, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la polémica de su video en el que menciona que estas manifestaciones buscan bajar del poder al Centro Democrático en 2022, así como que Fecode no es vocero de los jóvenes.

"Se volvió un delito hablar de democracia, ha sido un problema en nuestro país. Pensé que era un país democrático. No es dañino, hoy somos actores y sujetos políticos, hoy nosotros no somos los voceros. Todos los actores. Hoy es bueno hablar de democracia y política, no poliquetería. Han comprado con pechugas y tamales a 40 mil, carrusel de contratación, Saludcoop, Hidroituango... Todo eso es poliquetería y hay que combatirlo. Esto se combate con buenas políticas", dijo.

Por otro lado, explicó que por democracia y política habló en relación al paro nacional, que "lucha por sus derechos".

"¿Quién gobierna? Es el Centro Democrático, el presidente es del CD, cuánto ha gobernado la derecha de nuestro país... ¿De qué ha servido? Ha dejado barbaries, desolación y miseria. Necesitamos generar más política de empleos y educación, salud, minería... Entiendo que es la política, es la actividad de un ciudadano cuando interviene en asuntos públicos con su opinión por las vías democráticas", contó.

También, Alarcón habló sobre su posible candidatura y aspiración política, aunque mencionó que cualquier persona tiene el derecho de hacerlo.

"Yo fui elegido por voto de nuestros maestros. Somos 15 integrantes de nuestro comité ejecutivo que representamos a los maestros y maestras de Colombia. Todos podemos ser candidatos y ojalá muchos puedan estar en esos escenarios, hablamos de cambiar el Congreso de la República en el 2022. El Gobierno no da soluciones a los problemas y no da oportunidades", mencionó.

Y agregó: "Qué impide a cualquier ciudadano ser candidato, el artículo 40 lo dice, hay que transformar el Congreso. Eso será en escenarios diferentes y hay que mirarlo, la gran tarea es con el marco del paro nacional y que realmente se siente el Gobierno con los diferentes sectores".

Finalmente, habló sobre la frase de los jóvenes y siguió afirmando que su gremio no los representa, pues se estarían "tomando la voz de ellos como propia".

"Mal haríamos si nos tomamos la voz de los jóvenes, ellos son sus propios voceros, nosotros representamos una parte del paro nacional, como los maestros. Ratifico y ojalá los jóvenes tengan sus propios voceros. Nuestros jóvenes piden oportunidades de trabajo y educación, y los respaldamos. Ellos tienen sus propias vocerías, mal haría con jóvenes que han representado esa gallardía", finalizó.