Ana Cristina Sanabria impone récord de la hora para Colombia

La santandereana Ana Cristina Sanabria impuso el récord de la hora para Colombia tras alcanzar 42km y 123m en 60 minutos en el velódromo de Duitama, Boyaca.

En conversación con el Carrusel Caracol, la corredora destacó que se estaba buscando romper el récord desde el año pasado.

"Es un número que estábamos trabajando y se ha logrado poner esta marca. Es una idea que nació cuando empecé a entrenar con el profe Jorge Tenjo, lo habíamos postergado debido a la pandemia, pero logramos darle el camino al récord, se trabajó desde el año pasado, decidimos que este año, debido a que no hicieron competencias, dijimos que ya era el momento de hacerlo", comentó.

Además, rescató que estará trabajando para romper su propio récord más adelante.

"Tener esta iniciativa me ponía a pensar mucho, sabía lo difícil que era, teniendo en cuenta mi capacidad, eso me daba mucha confianza de preparar. Esto me motiva a por qué no intentar bajar el récord en otro momento", dijo.