Hablan las mamás de las víctimas de la violencia en protestas

Este viernes en Hora 20 un programa especial, un espacio para hablar con las mamás de jóvenes, de hombres que han sido víctimas de la violencia durante estos más de 36 días de manifestaciones. Hablamos con mamás de policías que han sido objeto de la violencia de los vándalos, también se escuchó a las mamás que han perdido a sus hijos durante las manifestaciones, en unos casos por cuenta de una presunta violencia policial y en otros casos por civiles.

Durante 38 días que el país completa de manifestaciones, de un estallido policial, pero al tiempo de abuso policial, hemos visto a unos actores que en algunas ocasiones son visibles, y en otros son invisibles: las mamás. Hemos visto mamás que han sacado a sus hijos de las manifestaciones; hemos visto a otras conformar una “primera línea” para proteger a sus hijos, los manifestantes de los posibles abusos policiales. También hemos visto a mamás llorar y gritar de dolor ante la muerte de sus hijos durante las noches y días de horror que hemos vivido por cuenta de la violencia, pero también hemos visto a las mamás de los policías, preocupadas por la labor que desempeñan sus hijos, mamás que también han salido a marchar para que se detengan los ataques violentos contra la Policía. En fin, todas mamás con la única preocupación de esperar que sus hijos, después de un día de protesta o de un día de trabajo como policía, o de un día normal como en el caso de Santiago Murillo, puedan regresar a sus hogares.

Lo que dicen las mamás

Lincedia Londoño, mamá del Intendente José Luis Rodríguez, perteneciente al GOES, perdió el globo ocular y sufrió fractura durante el ataque a la estación de Policía del barrio El Lido en el sur de Cali, contó que es difícil lo que está pasando, “día a día hay una zozobra porque pensamos en nuestros hijos y en los de otras mamás”. De otro lado, dijo que hasta el momento no ha visto a su hijo porque le da temor tener que salir, también explicó durante el programa que su hijo siempre quiso pertenecer a la Policía, pero que ella le insistía que no. No obstante, indicó que no se arrepiente de que su hijo porte el uniforme, resaltó que siempre ha tenido una hoja de vida intachable, pero que hoy le da miedo que él vuelva a la institución.

Por último, envió un mensaje para dejar claro que no todos los policías son malos, planteó que no es bueno generalizar y que del lado de los manifestantes también hay gente buena.

Jacqueline Sánchez, mamá de Cristian Esteban Calderón, víctima por el lanzamiento de una bomba Molotov que le quemó el rostro, dijo que su hijo continúa en el hospital, pues le siguen reconstruyendo el rostro y cuello que en gran parte se quemó. “Es triste como madre vivir esta experiencia, es duro verlo quemándose y gritando y tener la impotencia de no poder hacer nada como mamá”, agregó que fue impactante cuando vio los videos de lo ocurrido, pues antes no había entendido la magnitud de las heridas.

Resaltó que debería cesar tanta violencia. “No todos los policías tienen la culpa de lo que está pasando. Él es un muchacho de 22 años con sueños, metas y alegrías”, concluyó.

Sandra Milena Meneses, mamá de Santiago Murillo el joven de 19 años que fue asesinado presuntamente a manos de dos agentes de la Policía el pasado 3 de mayo en Ibagué, definió los últimos días, como momentos de una película, pues resalta que cuando los días son normales, el dolor se multiplica. Recordó que la vida de su hijo Santiago era con su papá y su mamá; “él tuvo la fortuna de tener dos padres que se identificaban mucho con él. Era la mano derecha de su papá; siempre pasábamos el tiempo juntos”. Contó que su hijo es una víctima de una guerra que no tiene ningún sentido, y resaltó que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado ni para actuar en la defensa de los victimarios, pues recuerda que la Fiscalía y el inspector general de la Policía han señalado a un oficial como el responsable de la muerte de Santiago.

De otro lado, les expresó condolencias a las otras mamás en el panel y advirtió que son muchos los policías que hacen las cosas bien.

Nohora Vásquez, mamá de Lucas Villa, el joven que fue asesinato en el Viaducto de Pereira el pasado 11 de mayo mientas se encontraba en un plantón, contó el momento en el que se enteró que su hijo había muerto, “siempre dejaba el teléfono en modo avión y esa noche no lo hice. En ese momento tenía cinco hijos en las marchas y eso era una angustia total. Cuando timbró el teléfono mi hija me dice “mami, a mi hermano lo mataron”. Después, explicó que confirmaron la muerte cerebral de Lucas y que en ese momento la confusión fue fuerte y sin entender qué estaba ocurriendo.

De otro lado, dijo que, aunque existe la intención de marchar y de salir, le da temor lo que pueda ocurrir, pero sostiene que es la única alternativa de cambio que tiene Colombia, “como mamá si estuviera allá, yo estuviera en la primera línea”, afirmó.