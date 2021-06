El Pulso del Fútbol, 2 de junio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el debate que se ha generado por la desconvocatoria de James Rodríguez en la Selección Colombia, por decisión del técnico Reinaldo Rueda. César dijo: “James Rodríguez es blanco de amores y odios, unos lo descalifican y otros lo idolatran. Aquí nos encanta ver caer a las estrellas, pero creo que James está todavía muy lejos del suelo”. Sobre el tema Óscar agregó: “Hay gente a la que ya no le interesa el tema de James, pero la verdad es que de todos los correos que nos llegan al pulso a diario, hoy el 95% son sobre James”.

Otro de los temas tuvo que ver con las declaraciones del entrenador de la Selección Colombia Reinaldo Rueda, en las que dijo que no le había dado permisos especiales a ninguno de los jugadores del equipo nacional. Óscar manifestó: “Yo critiqué que se les dieran permisos a los jugadores de la Selección Colombia, y critiqué a Rueda por decir que el no había dado permisos, cuando todos nos dimos cuenta que sí”. Por si parte César complementó: “Efectivamente Reinaldo se contradijo, por lo que dijo en la rueda de prensa, pero todas las selecciones dan permiso y eso no es grave. La concentración real comenzó el lunes”.

