La mirada desde las empresas y los gremios al Paro Nacional

Plantearon que el papel de las instituciones es necesario para acabar con los bloqueos; pues creen que, si la situación continúa de esa manera, son pocas las empresas que van a sobrevivir.

Un mes después del inicio del paro, las calles siguen encendidas; los bloqueos persisten, la negociación no prospera y los empresarios y el aparato productivo trabaja a media máquina. Un año después del golpe de la pandemia, de la contracción de la economía, llega de nuevo una realidad económica con pérdidas por más de $10 billones de pesos; compañías sin producción; sin el transporte de insumos; unos 300 mil empleos en riesgo de perderse y con el principal puerto del país completamente bloqueado. Todo esto por cuenta de manifestantes y en algunos casos, de actos vandálicos en los que han optado por el bloqueo de las vías como método de protesta.

Por ahora el panorama empresarial es complejo, una encuesta revelada por ConfeCámaras reveló que el 75 por ciento de las empresas están trabajando al 50 por ciento de su capacidad; el 12 por ciento podría cerrar y el 35 podría hacerlo de manera parcial. En la encuesta el 90 por ciento de los empresarios respondieron que entre 1 y 5 puestos de trabajo están en peligro de perderse, mientas que en el 4 por ciento podrían ser más de 10 plazas de trabajo las que se verán eliminadas. A esta realidad se suman las pérdidas, Fanavi estima que son unas 20 toneladas de pollos y unos 180 millones de huevos los represados; el gremio porcicultor estima pérdidas por $120.000 millones de y Camacol reportó que el 75% de las construcciones están detenidas. En cuanto a las soluciones, hasta el momento los empresarios han expresado la necesidad de un diálogo pronto con resultados concretos, pues bien, lo retrataba este jueves el periódico El Tiempo en su editorial al plantear que los empresarios “deben participar en la definición de la ruta de salida de la crisis de hoy”.

Lo que dicen empresarios y gremios

Christan Daes, presidente operativo de Tecnoglass, planteó que la situación actual no afecta a todos y aunque resalta que su compañía no se ha visto tan afectada por los bloqueos, sí afirma que la situación social envía una señal de daño de imagen que se puede sentir al futuro en materia de inversiones o una sensación de que el país no es seguro.

De otro lado, comentó que no entiende cómo aquellos que promocionan el paro, no se dan cuenta del daño que se le hace a la economía y que están afectando lo que ellos tratan de defender. Además, contó que su empresa se va a gastar hasta $1.000 millones de pesos adicionales en nómina dándole trabajo a jóvenes, “tratando de sembrar esperanza”.

Claudia Calero, presidenta de Asocaña, contó que los 13 ingenios de todo el valle geográfico del río Cauca están detenidos, por lo tanto, la producción de azúcar y alcohol también está sin funcionar. Aseguró que se han perdido unos $14 mil millones de pesos en este mes de paro y que los 286 mil empleos directos e indirectos que se generan están en riesgo de perderse ante la inoperatividad.

Indicó que el sector puede contribuir con una política de responsabilidad social para construir modelos con enfoque social que ayuden a solucionar los problemas que tiene el país, no obstante, resaló que es necesario el apoyo de la institucionalidad y gobiernos locales.

Luis Fernando Tascón, gerente general de Huevos Santa Anita, explicó que el paro está jugando con la seguridad alimentaria de todo el país, “se ha perdido entre 15 y 20% de la población de aves; hoy en el Valle se produce 55% menos de huevo de lo que producía antes del paro” y agregó que de los 100.000 empleos que se generan en la zona, cerca del 20 o 25% ya se han perdido. De otro lado, confirmó que, para volver al ritmo de producción previo al paro, se pueden demorar hasta año y medio.

Resaltó que en el paro no se ve un tema general de comunidad, “veo un tema desarticulado por todo el país y cuando uno ve gente de los bloqueos, no son conscientes de que un familiar se puede quedar sin empleo por lo que ellos están ocasionando”, concluyó.

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, lo que no hizo la pandemia con el sector agropecuario, lo están haciendo los bloqueos, pues contó que 30 millones de litros de leche no se pudieron recoger y 20 millones de alevinos no se han podido sembrar solo en Huila. De otro lado, explicó que hay unos “bandidos que nada tienen que ver con la comunidad, están extorsionando, pidiendo plata y hasta licor”, aunque resaltó que no se puede generalizar y que cada caso es diferente.

Por último, dijo que, si bien es importante la acción de la Fuerza Pública, es necesario el papel de la justicia, ya que afirma que de los 2 mil bloqueos nadie está pagando los daños económicos, ni se está judicializando.

Desde el análisis, Ricardo Ávila, consultor y experto en asuntos económico, resaltó que al día se pierden unos $500.000 millones y que, al llevar 30 días, son casi $15 billones. “Eso son 6 días de parálisis total de la economía; eso es acercarnos a una semana borrada en el año”, agregó que se debe se realistas en la medida en la que las cosas que se perdieron no se van a recuperar y que, por ahora, toca ir mirando qué hacer el “día después”. Frente al fracaso por ahora de las negociaciones, apuntó que estamos acudiendo a un camino inconveniente que es el del desgaste.