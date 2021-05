El Pulso del Fútbol, 24 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la definición de las principales ligas en Europa, las últimas fechas se jugaron en el fin de semana. César dijo: “Terminaron las ligas en Europa y el Atlético de Madrid celebró un título sufrido. Hubiera sido un fracaso para el “Cholo” Simeone, porque llegaron a tener 14 puntos de ventaja. Luis Suárez hizo gol y celebró llorando, por como salió del Barcelona”. Sobre el tema Óscar agregó: “En España quedó campeón el Atlético de Madrid, en Inglaterra el City, en Alemania el Bayern, en Italia ganó el Inter, mientras que en Francia quedó campeón el Lille y dejó segundo al archi favorito PSG”.

Otro de los temas tuvo que ver con la convocatoria de la Selección Colombia y si se debe llamar a los jugadores que más están rindiendo en la actualidad. César manifestó: “Es muy fácil afirmar que solo hay que llamar a los que estén jugando bien, pero sería dejar de llamar a grandes figuras y convocar a jugadores que son flor de un día y no se sabe como resultará todo”. Por su parte Óscar complementó: “Yo estoy de acuerdo con el técnico de España Luis Enrique por no convocar a Sergio Ramos, pero no se puede hacer la comparación con James Rodríguez. Allá tienen defensas para reemplazar a Ramos, pero aquí o hay como hacerlo con James”.

