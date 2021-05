"Me voy porque respeto la institucionalidad": Vicealmirante Juan Francisco

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, El Vicealmirante Juan Francisco Herrera(R) y ex director General Marítimo de la Armada habló sobre su retiro de la Armada.

En una carta dirigida a sus conocidos, el vicealmirante Herrera afirmó que el retiro de su cargo se dio por parte del presidente Iván Duque, luego de que decidiera elevar la a alerta en el puerto de Buenaventura a nivel 2.

"Quería dejar clara mi posición inicial. El día de ayer esta situación que informé se tornó diferente pues se generó un ambiente negativo que no compartí. Dije que quería mantener mi condición de la instrucción que se había dado de retirarme. Yo soy respetuoso de la insitucionalidad y sus decisiones. Yo me voy porque no me prestó para estas cosas negativas", afirmó

Aseguró que comprende que el país en una situación como en la que está, necesita mensajes conciliadores y dijo que la alerta de nivel 2 se hizo y duró menos de 24 horas, luego volvió a alerta nivel 1.