El Pulso del Fútbol, 20 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la convocatoria de la Selección Colombia y analizaron el estilo que implementará Reinaldo Rueda. César dijo: “Reinaldo Rueda vuelve a poner centrales de laterales como lo hacía Carlos Queiroz, también hay otras coincidencias, llamó muchos volantes defensivos y muchos centros delanteros, además de pocos creadores, solo James y Quintero”. Sobre el tema Óscar agregó: “Ayúdanos Dios, voy a tomar textual su comentario, si como usted dice que hay tantas coincidencias, vamos a ver lo mismo con Reinaldo Rueda, que lo que sufrimos en los dos últimos partidos con Queiroz”.

Otro de los temas tuvo que ver con la derrota de Santa Fe ante River Plate en la Copa Libertadores y lo que marcó este atípico partido. Óscar manifestó: “Lo de Santa Fe no tiene nombre ni apellido, ridícula la presentación ante River Plate en Copa Libertadores. Increíble que haya manchado una buena presentación en la liga, con el resultado en el torneo internacional”. Por su parte César complementó: “Ridículo lo de Santa Fe, uno puede perder, pero no como lo hizo Santa Fe. Solo tuvo un remate al arco y si Enzo Pérez no hubiera estado, el resultado era el mismo”.

