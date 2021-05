Tribunal dejó en firme la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero

¿Cuál fue la decisión que revisaba el Tribunal en esta segunda instancia?

Revisaban una sentencia de primera instancia proferida en febrero de 2017 por una jueza, en la que se absolvió a Moreno investigada por homicidio, y a Quintero, señalada de falso testimonio y encubrimiento con relación a este caso.

¿Cuál fue el sustento de la decisión que adoptó el Tribunal?

El Tribunal cuestionó las evidencias presentadas en el caso y dijo que no demostró la tesis de la Fiscalía ni la defensa. Esto llevó a configurar la duda razonable, es decir, que no hubo un grado de convencimiento pleno de la culpabilidad de las acusadas. De otro lado, el Tribunal insistió en que los dictámenes o las pruebas técnicas aportadas por la Fiscalía y la defensa ofrecían versiones contradictorias y no permitían llegar a una conclusión definitiva sobre las causas de la muerte investigada.

¿Con esto se cierra el caso o existiría alguna instancia de revisión adicional?

Contra la determinación se podría interponer recurso de casación para que la sentencia sea revisada por la Corte Suprema de Justicia.