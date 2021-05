Daniel Muñoz: "Estoy ansioso por mi debut y dejar una huella en Selección"

Daniel Muñoz, futbolista del Genk de Bélgica, dialogó con El VBar de Caracol Radio luego que se conociera su nombre en la lista de 26 jugadores presentada por la Selección Colombia para la doble fecha Eliminatoria. El antioqueño de 24 años se refirió a la posición que ocupa actualmente en su club y de cómo se enteró de su llamado.

“Desde enero vengo actuando en mi posición natural como lateral derecho. No estoy enterado en qué posición me llamaron, pero creo que tengo eso de poder actuar en dos o tres posiciones y estoy a disposición de lo que el profe necesite”, dijo.

Así mismo, contó cómo fue el curioso momento en el que su esposa le comunicó que había sido seleccionado para jugar con el equipo nacional.

“Yo me encontraba durmiendo. Mi esposa se levantó y cuando escucho es un grito y ella me da la noticia, que estaba en las redes, que estaba convocado a la Selección. Fue un susto para mí porque estaba en un sueño profundo y ya después me puse al tanto. Fue un momento de satisfacción y alegría”, expresó.

Daniel Muñoz profundizó en las posiciones que se puede desempeñar como alternativa para el técnico Reinaldo Rueda.

“La posición en la que mejor desarrollo mi fútbol es como lateral. También le brindo la opción al profe de jugar de central o de interior. Son alternativas que le puedo presentar al profe y él ya lo debe tener analizado. Soy un jugador que le gusta llegar al fondo. Estoy ansioso de hacer mi debut oficial y dejar una huella en la Selección”, manifestó.

El ex Atlético Nacional destacó el buen desempeño que ha tenido en su equipo con los compatriotas Jhon Lucumí y Carlos Cuesta, este último llamado a la Selección.

“Hemos hecho un buen tridente de colombianos. Hemos venido sincronizados y actuando cada vez mejor. Es merecido para Carlos el llamado, son chicos que tienen un futuro por delante y esperamos que estén por mucho tiempo en la Selección”, comentó.

Por último, precisó que, “no tienen claro un itinerario de la Selección. Estamos esperando la confirmación de cómo se van a dar las cosas. De momento tengo la cabeza en los dos partidos de Liga que quedan”, finalizó.