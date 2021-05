Marrugo: “Me buscaron del DIM, pero voy a respetar mi contrato con Águilas”

Christian Marrugo, futbolista cartagenero de 35 años, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre las posibilidades de retornar al Independiente Medellín. No obstante, afirmó que todavía tiene contrato con Águilas Doradas y por lo tanto respetará ese vínculo.

"Tengo contrato por un año en Águilas. Sigo en el equipo, estoy contento en Águilas y feliz por otra vez comenzar otro torneo", dijo.

El futbolista cartagenero confesó que desde Independiente Medellín hubo acercamientos con su actual equipo, sin embargo, todavía tiene contrato vigente.

"Se habían acercado al equipo para que pudiera llegar a Medellín, pero están contentos conmigo en el equipo, y voy a seguir en el equipo. Soy una persona que cumple sus contratos y todo depende del equipo. Lo que ellos decidan lo tomaré de la mejor forma", reveló.

Respecto a su actualidad en el equipo de Rionegro, Marrugo está agradecido porque le abrieron las puertas del club en un momento difícil.

"Me ha ido muy bien en Águilas. Me han tratado de la mejor forma. Me abrieron las puertas cuando más lo necesitaba, porque hace un año no tenía equipo y me abrieron la puerta. Luego me volvieron a abrir la puerta para renovar", expresó.

Por último, dijo que el equipo está planeando la incorporación de futbolistas de cara al siguiente semestre

"Están trabajando en eso. Uno solamente trabaja para lo mejor del equipo. Eso ya es decisión del técnico, gerente y dueño del club", finalizó.