Felipe Pardo: “No me ha contactado nadie de Independiente Medellín”

Felipe Pardo, futbolista de 30 años, quien hizo proceso de Selección Colombia con José Pekerman, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en el futbol mexicano y las posibilidades de regresar al Independiente Medellín, equipo que hasta el momento no lo ha contactado.

"He escuchado y he leído muchas cosas, pero a mí no me ha dicho nada mi empresario ni la gente de Medellín. Tengo contrato hasta enero con el equipo porque estoy a préstamo y me toca regresar al Toluca", dijo.

Este domingo el colombiano jugó 57 minutos en el triunfo 4-2 de su equipo contra Chivas por el repechaje, victoria que les dio la posibilidad de clasificar a los cuartos de final de la Liga de México.

"Estoy contento. Ayer conseguimos el paso a La Liguilla y estamos muy felices por eso. El día jueves empezamos con un rival muy difícil como lo es América", dijo

"Tenemos bastantes chances. En el torneo tuvimos un sube y baja, empezamos mal y terminamos bien. Nos metimos en el octavo lugar, acá clasifican 12. Jugamos repechaje con Chivas y ahora se viene un rival muy complicado como es América", añadió.

Por último, se refirió a la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol mexicano.

"Aquí me ha ido muy bien. Estamos contentos, ahora es mi segunda liguilla con el equipo. Ahora solo tengo cabeza para ser campeón acá, porque la liguilla pasada estuvimos muy cerca y ahora es una nueva. Por ahora tengo mi cabeza en México", expresó.