Luis Fernando Suárez: “A mí me gustan los árbitros en Colombia”

Luis Fernando Suárez, técnico del Atlético Bucaramanga, habló con El VBar de Caracol Radio sobre los clubes clasificados las semifinales de la Liga Colombiana. Del mismo modo, se refirió a su equipo, que no dispone de buenos recursos para poder incorporar futbolistas de cara al siguiente semestre.

"Plata mucha no hay. Hay una tranquilidad respecto a de qué manera está conformado el equipo. Hay que buscar de alguna manera reforzarnos, pero yo creo que el equipo es asimétrico; por derecha juega bien, por izquierda le falta y hay que reforzar", dijo

"Le mencioné al presidente que quiero tener a Luis Seijas en mi equipo por la forma en que él ve el fútbol. Bucaramanga es un equipo que tiene jugadores con buen conocimiento de fútbol. Estoy pidiendo traer no a cualquier persona por traerla, sino traer a jugadores que aporten realmente", añadió.

El entrenador mundialista hizo un balance sobre los equipos colombianos clasificados a la siguiente instancia del torneo.

"Los resultados son justos. Cualquiera podía pasar, pero veo con muy buenos ojos lo de Millonarios porque con un grupo tan joven Alberto lo está haciendo bien. Lo de Equidad no me parece extraño, hay que valorarlo. Es un equipo maduro con muy buenas bases. Es un equipo serio desde la parte administrativa y tiene un técnico que habitúa a sus equipos a ganar", expresó.

"Junior tiene una nómina para pensar que era lógico que clasificara. Es bueno que hayan aguantado a Luis Amaranto Perea, es un avance para los entrenadores y los procesos. Viene con una situación de trabajo de Europa y es muy interesante que tenga tiempo para que acomode su idea al equipo. Y Tolima ya con la ventaja que tiene da para pensar que va a clasificar", agregó.

También aprovechó para referirse a los árbitros del fútbol colombiano y el VAR, destacando que ha progresado.

"En temas generales bien. La evolución que ha tenido el VAR me ha gustado. Es bueno que los árbitros hayan entendido que no siempre hay que recurrir al VAR. A mí me gustan los árbitros de Colombia en este momento", manifestó.

Por último, habló acerca de la posesión en el fútbol, a la cual no se aferra mucho entendiendo la evolución del juego.

"No todo en el fútbol puede ser posesión. Las condiciones se pueden poner de muchas maneras y hay equipos que sólo se basan en eso. La evolución del juego ha sido tan distinta y tenemos que pensar en otras formas de dominar el fútbol", concluyó.