¿Cuál es el mensaje que se envió desde las calles tras el 28A?

Durante dos días seguidos el país ha escuchado el grito de indignación de los colombianos, la jornada de movilizaciones sociales, protesta y cacerolazo de este miércoles 28 de abril y jueves 29 resonó en todo el territorio nacional y aunque con algunos lunares, focos de vandalismo y desórdenes, la protesta logró demostrar el inconformismo que sienten los colombianos con el rumbo que el país está tomando. Desde el revisionismo con el derribo de la estatua de Sebastián de Belalcazar en Cali, hasta el malestar por la reforma tributaria, pasando por el rechazo al asesinato de líderes sociales y el manejo de la pandemia, son los motivos por los cuales los colombianos salen hoy a las calles.

Este cúmulo de hechos que motivaron a las personas a salir, parecen ser mucho más de peso que el miedo de los ciudadanos a un contagio por cuenta de la pandemia, y de alguna manera reflejaría la reactivación del paro nacional, el cual estaba suspendido desde finales del 2019 por cuenta de la llegada de la pandemia. Además, las dos jornadas han demostrado que el descontento va desde los indígenas, pasando por taxistas, médicos, artistas, campesinos y estudiantes, hasta de actores, camioneros y estudiantes, al tiempo que deja en evidencia en las grandes, medianas y pequeñas ciudades la indignación de los colombianos de cara a la reforma tributaria presentada por el gobierno, pues una de las consignas ha sido que el paro se mantiene, mientras la reforma siga en el Congreso. Y aunque los motivos expuestos por los líderes del paro durante este mismo espacio hace unos días no parecían del todo homogéneos y convincentes, la ciudadanía parece tener motivos de sobra para salir a manifestarse y concentrarse hasta en 300 puntos en todo lo largo y ancho del país.

Lo que dicen los panelistas

María Teresa Ronderos, periodista, columnista y directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, planteó cuatro elementos que confluyen como causas de la marcha: la reforma tributaria; segundo, la crisis misma con 42% en pobreza; tercero, el manejo mismo de la pandemia y sobre todo las vacunas. Por último, un gobierno que ya venía con medio país en descontento.

Por otro lado, señaló que las cifras actuales de pobreza y de problemas alimentarios, requiere de un liderazgo político que no sea entendido como la política de siempre, sino con acciones diferentes. “Colombia necesita un cambio estructural. Ya sabemos que las cosas no se resuelven con represión, es un momento de coyuntura difícil y requiere de las mejores mentes todas juntas”, concluyó.

Para Juan Carlos Flórez, exconcejal, historiador y columnista, la pandemia ha hecho que veamos con mayor crudeza la desigualdad de este país, por ejemplo, el aumento de la pobreza y a su vez comentó que “la clase media se siente en vía de extinción.” Criticó la posición inicial del gobierno de no enviar vacunas al Valle del Cauca por la situación de orden público, “no enviar vacunas al Valle es un burdo intento de desprestigiar una protesta social mayoritariamente pacífica.”

Aseguró que sería muy peligroso no tener una representación política en momentos de manifestación social, pues cree que eso podría llevar a graves estallidos. De igual forma criticó que una ausencia de ese liderazgo puede llevar a que Gustavo Petro “la tenga cantada” en las próximas elecciones.

Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda y columnista, señaló que estamos en la tormenta perfecta ante un presidente que está en una burbuja y que no ha escuchado las cacerolas y ante una ciudadanía que se quitó el tapabocas para protestar cuando hay 21 millones de personas en la pobreza. Agregó que el gobierno nacional no se da cuenta que la protesta no es solo por la tributaria, “Son los jóvenes sin empleo ni trabajo, son madres que no pueden enviar sus hijos al colegio y tienen que dejar de trabajar, son las políticas de empleo”, además, comentó que se están enviando mensajes erróneos como la politización de vacunas, la descongifuración de la seguridad ciudadana y la falta de comunicación con la ciudadanía.

Para María Claudia Lacouture, exministra, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana y columnista, la tributaria fue el florero de Llorente que se rompió y por lo tanto, advierte que hay que tender puentes con el fin de avanzar hacia un acuerdo, “Es claro que hay desconexión con las necesidades y clamores de las personas, sobre todo de aquellos que salieron a marchar pacíficamente”, y agregó que en la ciudadanía queda el sentimiento de que no hay una institucionalidad que piense en ellos.

Señaló que todos los sectores tienen que portar y buscar la forma de hacer lo justo por el país, no obstante, criticó el modelo de subsidios, “el esfuerzo de entregar dinero a más necesitados no es suficiente. No nos podemos apalancar en el sistema de subsidios, estos apoyos deben dar direccionamiento a educación, generación de empleo y lograr que estas personas no se acostumbren a un ingreso constante.”