"La reforma de MinHacienda es diferente a la propuesta del CD" Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, expresó su descontento y cambios que han propuesto a la Reforma Tributaria. En diálogo con 10Am Hoy Por Hoy de Caracol Radio, el exsenador dio todo los detalles y mencionó que el partido del Centro Democrático tiene una idea distinta a lo propuesto por el Ministerio de Hacienda.

También, Uribe confirmó que ya recibió la primera vacuna contra la COVID-19, que fue de la farmacéutica Pfizer. Además, contó que está a la espera de la segunda dosis.



Reforma tributaria:

"Le dije: presidente, la reforma del 2019 fue buena, venía muy bien la economía hasta febrero del 2020. Mañana vamos a tratar de cambiarla en el partido (Centro Democrático) con toda la bancada, vi al presidente dispuesto a un consenso. El texto diferente que presenta el CD al Gobierno es con el propósito de ayudar.

Al Ministerio de Hacienda lo he dicho y con todo respeto. No es un misterio. Es diferente la reforma a la que proponemos. Nosotros participamos en discusiones, pedimos que se presentara la reforma con los partidos, al menos con los que apoyan al Gobierno. Siempre presentamos nuestra preocupación con unos puntos. No estamos de acuerdo con gravar pensiones de 7 millones, de gravar alimentos de producción nacional... En fin. Sacamos una serie de puntos. Para no quedarnos en la crítica, hubo otra reunión y sacamos un texto con 8 propuestas que podrían ayudarle al Gobierno. La idea es que se haga un consenso.

Lea también82% de colombianos no votaría por candidato que apoye reforma tributaria

Hay temas que han causado rabia social. Pedimos que no causen esta rabia social, si presentan esto así causan rabia social y le hacen daño al Gobierno, a la democracia. Esas modificaciones no recuperan el prestigio afectado del Gobierno y partido. Nuestro ánimo es generar un consenso del Gobierno y los partidos para que haya recursos que atiendan urgentemente a los estragos sociales de la pandemia. Estamos de acuerdo que se requiere aumentar esfuerzos en política social.

Me da tristeza que el Gobierno no hubiera tenido en cuenta tantas sugerencias que hicimos, que la presentaran después de estar consensuada. Lo digo tranquilamente, yo solo quiero el éxito del Gobierno. Tengo que defender este partido. Sigo con la esperanza y le escuché disposición al presidente del consenso, es a lo que queremos ayudar.

El ministro presenta hoy el estado de las cuentas. No van a retirar la reforma, pero quieren lograr un acuerdo con los partidos. Simplemente que pongan como ponencia el consenso, no el texto original", contó Uribe.

Manifestaciones y paro en Colombia:

"Me da tristeza que haya fallecido Julio Roberto Gómez, es una de las pérdidas grandes para Colombia. De ese paro se venía hablando hace rato, pero viene antes de la reforma. Uno debe respetar la protesta social, ojalá haya cuidado con el tema de la salud, porque todo está muy grave. Nunca pensé que las UCI estarían tan críticamente, es muy grave. Hay que mirar el tema de la salud. En el Congreso no hay persona bruta y sé que se va a lograr acuerdo para la reforma y que no sea agresiva para la comunidad", dijo.

Sus problemas judiciales y el proceso de paz con las FARC:

"Me da tristeza, porque creo que le hice bien al país. No dejé convertido al país en un paraíso, pero el país mejoró. He tenido que soportar infamia y problemas judiciales, siento mucha tristeza. Pero sigo trabajando por el país y por la democracia. Esa responsabilidad obliga siempre a estar con el país

Yo no hablo de guerra. Nosotros hemos tenido una democracia o en permanente mejoramiento. La FARC de 2010 con la FARC de hoy, está mucho más poderosa la de hoy. Es más grave la situación. Nunca hemos sido enemigos de la paz, lo que creemos es que la impunidad es promotora de nuevas violencias. Se prefirió complacer a las FARC", contó.

Política del Centro Democrático:

"Yo estando en el Congreso o por fuera, hago política por mi país. Tengo un compromiso por el Centro Democrático, así hubiera renunciado por ese proceso injusto que llevo sobre mis hombros.

El partido tiene agenda completa en el congreso. Tenemos temas de bonos solidarios para niños, actualizar jornada de trabajo disminuyéndola sin disminuir el salario. La discusión de las plataformas... Que cumplan deberes de competencia leal, etc. El ingreso solidario le llega a 3 millones de familias, y el Gobierno dice que al menos a 5 millones, el IVA va para un millón, y el Gobierno dice que a 4. Creemos que hay que dar el plazo urgente de matriculas gratuitas para estratos 1, 2 y 3. Para esto se requieren recursos.

Estando con la restricción de libertad, di una entrevista y les dije que el problema de la pandemia es tan grave que los esfuerzos del Gobierno no iba a ser suficiente. Yo dije que iba a haber reforma y que se necesitaba, ojalá pensando en las personas. Lo que me importa es el tema de reforma, no hago comentarios de Petro, estamos concentrados en buscar un texto para la reforma", dijo.