El Pulso del Fútbol, 23 de abril de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el gol de James Rodríguez con el Real Madrid al Barcelona en el año 2017. César dijo: “Hoy exactamente se cumplen 4 años de este gol que le hizo James Rodríguez al Barcelona con el Real Madrid. El volante colombiano anotó el empate 2-2 transitorio en el minuto 85”. Sobre el tema Óscar agregó: “Así destacaron varios diarios colombianos la anotación de James Rodríguez. El Colombiano: En 10 minutos que le dio Zidane, James anotó el gol agónico. Primer colombiano en marcar en un super clásico español”.

Otro de los temas tuvo que ver con la participación que tuvieron ayer los equipos colombianos en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. César manifestó: “por primera vez, cinco equipos colombianos jugaron en un mismo día en copas internacionales, Nacional ganó bien y en Barranquilla los titulares de prensa dicen que Junior y Santa Fe no se hicieron daño, pero yo creo todo lo contrario, se hicieron mucho daño con el resultado”. Por su parte Óscar complementó: “No me convencieron los resultados de los equipos colombianos en copas internacionales, si fuéramos un estudiante, iríamos perdiendo el año”.

